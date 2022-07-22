英秘情局長：烏克蘭必須戰勝 因習近平「如鷹一般」緊盯

英國秘密情報局局長摩爾表示，中國現在是他們主要的情報目標。（美聯社檔案照）

2022/07/22 19:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國對外情報機構「秘密情報局」（SIS，亦稱軍情六處／MI6）局長摩爾（Richard Moore），21日在美國科羅拉多州「阿斯本安全論壇」的首次海外公開演說中表示，中國已超越反恐問題，成為英國情報界的首要任務。西方必須向中國清楚傳達入侵台灣的嚴重後果，也必須確保烏克蘭戰勝俄羅斯，促使中國斷了對台灣的邪念。

中國已超越反恐 成為首要情報目標

摩爾表示，中國現在是英國情報工作的首要目標，是2001年紐約911事件、2005年倫敦77爆炸案後非常重要的時刻，「我們對中國問題的努力超過其他任何議題」。他說，了解北京如何追求其戰略目標是格外複雜的挑戰，若想深入了解北京如何組織、執行，以及他們的戰術意圖、正在強化的能力，那會是個「黑箱」。

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因此，秘情局等情報單位的角色，是協助英國部會大臣和決策者理解情況，使他們能夠駕馭與中國之間的複雜關係，「我們從未對共產中國有過幻想」。

摩爾進一步提到，西方因為台灣問題而與中國發生軍事衝突，「完全不是不可避免」，但西方必須向中國國家主席習近平清楚表明，一旦他「誤判侵台」，將面臨嚴重後果，「由我們來提醒他潛在的風險是很重要的」。

他指出，習近平「如鷹一般」緊盯烏克蘭戰況，迫切希望從中汲取教訓，這也是西方必須在烏俄戰爭上強硬起來，幫助烏國取得勝利的原因，至少得讓烏國從一個強勢的位置展開談判。

摩爾認為，中國毫不掩飾自身野心，認定美國和西方軟弱的看法也是根深蒂固，「習近平可能低估了美國的決心和力量，從而在我們過去幾天一直討論的問題上產生誤判，尤其是台灣問題」。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯前一日才在相同場合中示警指出，中國對台動武已非「要不要」的問題，而是「何時及如何」動手。

摩爾又批評中國跟著俄國「敲鑼打鼓」，兜售普廷對烏克蘭的觀點；習近平和普廷年初宣示中俄友誼無上限，「我認為習主席是說真的」，西方最好認真看待。

他指出，在中國2010年殲滅境內的美國情報網、殺害或逮捕至少18名間諜後，中國內部的渾沌不明就是西方的最大挑戰，但西方擁有中國沒有的巨大優勢，即為朋友和盟邦，西方有能力透過可信任的途徑，接受中國的挑戰。

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