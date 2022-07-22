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    首頁　>　國際

    伊拉克北部遇襲引發數百人抗議 政府歸咎土耳其

    2022/07/22 05:12

    〔中央社〕數百人今天在伊拉克首都巴格達（Baghdad）抗議北部昨天遭遇的9死攻擊。這起事件的死者含一名新婚男子和一名1歲孩童，伊拉克歸咎於土耳其部隊，但土耳其政府否認攻擊。

    路透社報導，事發地點位於伊拉克北部沙克鎮（Zakho）附近的夏日渡假村。此地鄰近與土耳其的邊界，而土耳其部隊在該區域發起行動對抗庫德工人黨（PKK）武裝分子。

    伊拉克指控土耳其須為傷亡負責，但未提出證據。土耳其政府則說未在這個區域攻擊平民，並稱準備好與伊拉克對談以釐清事實。

    伊拉克外交部在聲明中表示，「所有跡象都指向土耳其須為這次攻擊負責」，並稱伊拉克可能訴諸經濟牌加以回應，但未進一步解釋。

    大約500人今天聚集在巴格達一處屬於土耳其大使館的建物附近，並與警方短暫爆發扭打。

    抗議者塔米米（Haider al-Tamimi）說：「我們要求伊拉克政府實際回應。」他並指控伊拉克政府和庫德族領導的自治當局，對這起浴血攻擊回應太過軟弱。

    伊拉克已就此事召見土耳其駐巴格達大使，國家機關並表示，政府將召回駐安卡拉的臨時代辦。1110722

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