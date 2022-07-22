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    安全考量不談是否訪台 裴洛西：展現對台支持很重要

    2022/07/22 00:30

    〔中央社〕對於外傳將在8月訪問台灣，美國聯邦眾議院議長裴洛西今天表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫。但她也表示，展現對台灣的支持很重要。

    英國「金融時報」（Financial Times）日前報導，裴洛西（Nancy Pelosi）規劃8月造訪台灣，展現對台灣的支持。

    對於這項傳聞，裴洛西今天在每週例行記者會被問及此事時，維持一貫立場，不願證實或否認。她表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫。

    媒體追問要如何嚇阻中國脅迫台灣時，裴洛西表示，「這是個非常大的議題」，若真要討論，展現對台灣的支持十分重要。但她也指出，沒有人提到台灣獨立，這要由台灣決定。

    對於總統拜登（Joe Biden）昨天提到軍方認為裴洛西現在訪台「不是個好主意」。裴洛西表示，若要說她訪台會帶來困擾，她認為拜登的意思是軍方或許擔憂飛機會遭中方擊落之類的，「我並不確切知道，我沒看到，我沒聽到」，「我不曾從總統那裡聽說」。

    裴洛西原定4月來到台灣，但因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而取消。裴洛西若能成行，這將是25年來首度有美國眾院議長訪台。不過報導也引述3名知情人士透露，白宮曾對裴洛西此行表達關切。（編輯：楊昭彥）1110722

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