近距離煙火秀！海馬斯炸毀俄軍彈藥庫 發出轟天巨響、火光四射

2022/07/21 15:56

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏軍從美國收到了M142高機動多管火箭系統「海馬斯」(HIMARS)後,俄羅斯開始有後勤補給與指揮設施等被摧毀的消息傳出,推特流傳一段海馬斯成功命中俄羅斯彈藥庫,發出轟天巨響與爆炸的影片。

推特帳號「@bayraktar_1love」在推特PO出一段影片,可以看到影片中遠方冒白煙處,突然發出一聲巨響,接著爆炸的火光與碎片隨著爆炸聲四散各處,該帳號在推文中表示「據稱是俄羅斯軍方視角,海馬斯襲擊俄羅斯倉庫影片。」

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內(Valeriy Zaluzhny)日前受訪時表示,美國海馬斯系統等長程火砲正在改變戰場局勢,讓烏軍得以對俄軍補給據點實施「外科手術」式的精準打擊。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)也曾指出為了有效阻止敵人,烏軍至少需要50套多管火箭系統,若要有效「反攻」,則需要100套。

Couple of the beautiful videos of as claimed HIMARS strikes on Russian warehouses through the eyes of Russian military



Claimed that it was filmed yesterday (19-08-2022), location is unknown #Ukraine pic.twitter.com/VBqa63RAM5