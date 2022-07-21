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    近距離煙火秀！海馬斯炸毀俄軍彈藥庫 發出轟天巨響、火光四射

    推特流傳一段海馬斯成功命中俄羅斯彈藥庫，發出轟天巨響與爆炸的影片。（圖擷取自推特）

    推特流傳一段海馬斯成功命中俄羅斯彈藥庫，發出轟天巨響與爆炸的影片。（圖擷取自推特）

    2022/07/21 15:56

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏軍從美國收到了M142高機動多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）後，俄羅斯開始有後勤補給與指揮設施等被摧毀的消息傳出，推特流傳一段海馬斯成功命中俄羅斯彈藥庫，發出轟天巨響與爆炸的影片。

    推特帳號「@bayraktar_1love」在推特PO出一段影片，可以看到影片中遠方冒白煙處，突然發出一聲巨響，接著爆炸的火光與碎片隨著爆炸聲四散各處，該帳號在推文中表示「據稱是俄羅斯軍方視角，海馬斯襲擊俄羅斯倉庫影片。」

    烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）日前受訪時表示，美國海馬斯系統等長程火砲正在改變戰場局勢，讓烏軍得以對俄軍補給據點實施「外科手術」式的精準打擊。

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）也曾指出為了有效阻止敵人，烏軍至少需要50套多管火箭系統，若要有效「反攻」，則需要100套。

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