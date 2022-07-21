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    英國飆高溫連破紀錄 氣候學家：再不快減碳「每3年上演一次」

    熱浪侵襲歐洲，英國高溫連連飆出新紀錄。（歐新社）

    熱浪侵襲歐洲，英國高溫連連飆出新紀錄。（歐新社）

    2022/07/21 00:02

    〔編譯管淑平／綜合報導〕熱浪侵襲歐洲，英國19日高溫飆到攝氏40.3度，打破有史以來最高溫紀錄。科學家警告，若再不降低碳排放量，異常高溫的熱浪事件將每3年上演一次。

    《衛報》20日報導，19日上演氣候專家所稱的「令人擔憂的里程碑」：先是英格蘭薩里郡的查伍德（Charlwood）在接近中午時，氣溫突破之前在2019年寫下的高溫紀錄攝氏38.7度，沒多久就被希斯洛（Heathrow）打破，在中午12點50分熱到攝氏40度，但是接著英格蘭康寧斯比村（Coningsby）又在下午4點測得高溫攝氏40.3度，一天之內第3度刷新最高溫紀錄。

    英國氣象局首席科學家貝爾徹（Stephen Belcher）警告，「如果我們繼續高碳排量，我們可能每3年就看到像這樣的氣溫」，他說，唯一能穩定氣候的方法，就是達成淨零碳排，「快點」。

    瑞丁大學水文學教授克洛克（Hannah Cloke）說，這週極端高溫的紅色警報，是「氣候緊急狀態的警鐘」，「如果破紀錄的氣候極端狀態以及影響每一個人的能源價格震撼，不能說服我們的領導人需要採取一系列加強政策，那麼我不知道還有什麼可以。」牛津大學氣候經濟學教授范克豪瑟（Sam Fankhauser）說，這種高溫「強烈提醒人們，迫切需要降低全球碳排放量。」

    英國廣播公司（BBC）新聞網19日的報導，也引述英國布里斯托大學氣候學家尤尼斯．羅（Eunice Lo）的說法，1884年以來英國最熱的10年都發生在2002年之後，「現在全球熱浪正愈加普遍、持續時間越來越長」，「我們需要停止燃燒化石燃料，現在就應該迅速行動。」

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