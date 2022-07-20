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    全球最好用護照排名 台灣第34名日本榮登冠軍

    2022年第3季全球護照指數，台灣護照與年初相比退步2個名次，排名第34。（資料照）

    2022年第3季全球護照指數，台灣護照與年初相比退步2個名次，排名第34。（資料照）

    2022/07/20 19:32

    〔中央社〕全球居留權和公民身分顧問公司恒理（Henley & Partners）公布2022年第3季全球護照指數，日本護照榮登好用度冠軍，台灣護照與年初相比退步2個名次，排名第34。

    日本以能在193個地方免簽入境稱冠，新加坡和韓國以192個地方並列第2，西班牙與德國以可免簽進入190個地方並列第3，前2名都由亞洲國家包辦。

    在這次的排名中，持台灣護照可免簽進入145個地方，位居34名，大大領先排名69的中國。持中國護照可免簽進入80個地方。

    然而，亞洲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的反應更為謹慎，這意味與歐洲或美洲相比，亞洲民眾目前不太可能會利用這種自由去旅行。

    根據國際航空運輸協會（IATA）的最新統計數據，亞太地區對國際航空旅行的需求仍不到疫情前的1/5。

    恒理護照指數（Henley Passport Index）報告表示，相較之下，歐洲和北美市場已經恢復到之前旅行流動性的60%左右。

    台灣護照可免簽進入145個地方，與多米尼克並列第34名。近年政治上遭逢巨變的香港，目前可獲171個地方免簽待遇，護照好用度排名第18；澳門護照排名為第35名（144）。

    除日、韓、星之外，排行榜前10名幾乎都被歐洲國家囊括，而美國、紐西蘭與比利時、挪威、瑞士並列第7（186）；加拿大、澳洲與捷克共和國、希臘、馬爾他並列第8（185）。

    阿富汗護照在199本護照的評比中墊底，持該國護照僅可免簽進入27個地方。

    該指數並未考量臨時飛航限制令或空域關閉，因此雖然俄羅斯護照目前排名第50，可免簽進入119個地方，但現實情況是俄國公民被禁止訪問其中許多目的地。

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