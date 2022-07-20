斷交台灣轉投中國能發大財？研究報告揭露真相

中央研究院歐美研究所報告顯示，從台北轉向北京的國家，很少得到長期的經濟成長。（路透檔案照）

2022/07/20 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國多次以經濟利益誘使台灣前邦交國轉向，但中央研究院歐美研究所報告顯示，那些從台北轉向北京的國家，很少得到長期的經濟成長。

《美國之音》報導，中研院歐美所今年5月發布報告「與台灣和中國接觸的經濟影響」，主持該研究項目的中研院副研究員吳建輝及團隊成員謝力登（Derek Sheridan），本月9日在美國喬治華盛頓大學舉行的北美台灣研究協會年會中介紹該份報告；吳建輝指出，中國過往說服台灣前邦交國的方式，主要包括經濟脅迫、外交援助以及貿易投資活動三種措施。

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首先就經濟脅迫來說，中國往往運用其龐大的消費市場作為施壓槓桿，而面對中國的脅迫，各國需要分散市場減輕對中國的依賴。其次為援助的部分，中國的援助經常導致受援助國的民主和問責機制惡化，進而對當地的法治及經濟平等造成負面影響。

報告以非洲國家馬拉維為例，2008年該國與台灣斷交，轉而承認中國，2005年到2012年中國對馬拉維的直接投資，創造出1.3萬個就業機會，遠低於原先承諾的30萬個就業崗位，10年後當地人仍然認為馬拉維是一個貧窮國家。

此外在拉美與加勒比海地區，證據也不支持外交轉向有助於當地經濟發展，甚至哥斯大黎加、多明尼加以及格瑞納達在承認中國後，經濟發展速度還慢於台灣維持邦交的國家。

報告顯示，承認北京的國家，經濟表現不一定比和台灣維持邦交的國家更好，即便有短期利益，但可能被高額債務或貿易不平衡抵銷。

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