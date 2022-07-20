伊土俄3國總統會面 伊朗最高領袖：北約必須停止擴張

普廷（左）在德黑蘭與伊朗總統萊希（中）、土耳其總統艾多根（右）會面。（美聯社）

2022/07/20 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷19日出訪伊朗，前往首都德黑蘭與伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）會面，針對烏俄戰爭，哈米尼力挺普廷，表示西方反對一個獨立且強大的俄羅斯，北約必須「停止擴張」。另外，普廷也和土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在德黑蘭舉行三方會談。

綜合外媒報導，哈米尼發表聲明表示，北約是個危險實體，必須停止擴張，而且西方國家反對一個強大且獨立的俄羅斯，俄羅斯如果不派兵進入烏克蘭，就會面臨來自北約的攻擊，如果莫斯科當局沒有預先採取行動，西方聯盟就會在克里米亞「發動戰爭」。哈米尼稱讚，俄羅斯與伊朗之間的合作無間，近期這種國際事件也顯示伊朗和俄羅斯必須加強合作。

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除了與哈米尼會面，普廷也和土耳其總統艾多根、伊朗總統萊希舉行三方會談，普廷感謝艾多根為推動烏克蘭糧食出口而進行的調解過程，普廷表示：「雖然問題尚未解決，但取得一些進展總是好事。」

普廷在與萊希會談開始時表示，兩國關係正以良好速度發展，並補充：「兩國持續致力於加強在國際安全方面的合作，並為解決敘利亞問題作出重大貢獻。」

普廷與伊朗最高領袖哈米尼會面。（歐新社）

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