影片曝光！烏克蘭無人機回報座標 18輛俄軍裝甲車遭精準砲擊

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭無人機無論是偵察配合砲擊或是直接投擲炸彈,都對俄羅斯的裝甲戰車部隊造成重創,有消息指出烏克蘭先前從立陶宛購買的Magylas EOS C-VTOL偵察無人機,偵察到俄軍的多輛車輛,將座標回報給砲兵部隊後,成功將其摧毀。

推特帳號「@Flash43191300」在推特PO出一段影片,可以看到影片中無人機一開始在偵察區域,接著發現該區域內有許多俄軍裝甲車藏匿,接著下個畫面則是烏軍的砲兵精準砲擊目標,剛剛的區域黑煙四起,無人機也完成任務平安降落。

該帳號在推文表示立陶宛媒體人塔皮納斯(Andrius Tapinas)展示了向立陶宛購買的EOS C-VTOL無人機的戰果,它找到了18輛俄羅斯軍車,並將座標傳回給烏克蘭砲兵。

