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    影片曝光！烏克蘭無人機回報座標 18輛俄軍裝甲車遭精準砲擊

    烏克蘭EOS C-VTOL無人機找到了18輛俄羅斯軍車，烏克蘭砲兵隨後根據收到的座標砲擊。（圖擷取自推特）

    烏克蘭EOS C-VTOL無人機找到了18輛俄羅斯軍車，烏克蘭砲兵隨後根據收到的座標砲擊。（圖擷取自推特）

    2022/07/19 16:46

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭無人機無論是偵察配合砲擊或是直接投擲炸彈，都對俄羅斯的裝甲戰車部隊造成重創，有消息指出烏克蘭先前從立陶宛購買的Magylas EOS C-VTOL偵察無人機，偵察到俄軍的多輛車輛，將座標回報給砲兵部隊後，成功將其摧毀。

    推特帳號「@Flash43191300」在推特PO出一段影片，可以看到影片中無人機一開始在偵察區域，接著發現該區域內有許多俄軍裝甲車藏匿，接著下個畫面則是烏軍的砲兵精準砲擊目標，剛剛的區域黑煙四起，無人機也完成任務平安降落。

    該帳號在推文表示立陶宛媒體人塔皮納斯（Andrius Tapinas）展示了向立陶宛購買的EOS C-VTOL無人機的戰果，它找到了18輛俄羅斯軍車，並將座標傳回給烏克蘭砲兵。

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