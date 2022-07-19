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    中國武肺疫情滾雪球 2週內出現10種變異株

    中國武漢肺炎疫情近期不斷升溫，除了過去一天有超過20省份出現疫情，過去兩週以來各地已通報多達10種亞型病毒變異株。（彭博）

    中國武漢肺炎疫情近期不斷升溫，除了過去一天有超過20省份出現疫情，過去兩週以來各地已通報多達10種亞型病毒變異株。（彭博）

    2022/07/19 14:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期不斷升溫，除了過去一天有超過20省份出現疫情，過去兩週以來各地已通報多達10種亞型病毒變異株，疫情發展令人擔憂。

    綜合媒體報導，據中國國家衛生健康委員會官網今上午的公告，昨日中國新增776例病例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例699例，最多的是廣西243例、甘肅231例，總計有超過20省份都出現本土病例。

    疫情迅速擴散之餘，過去不到兩週的時間裡，在中國出現的亞型病毒變異株多達10種，像是西安在6日確認中國出現首例感染BA.5亞型變異株，在甘肅蘭州則監測到，近期在印度流行的BA.2.38，上海、天津和青島則有出現BA.5.2.1變異株，廣州、佛山和北海出現BA.2.3變異株，廣東、上海和臨沂則是BA.2.2變異株。

    另外在西安出現BA.5.2變異株；大連出現BA.5變異株，天津則有BA.2和BA.4變異株，珠海則是有BA.5.1變異株；成都在18日更出現BA.2.12.1變異株。

    針對出現多種變異株，中媒在報導則引述專家說法，稱這些變異株都隸屬於Omicron，結構差異不大，但這些變異株雖不會引發更嚴重的症狀，卻都有很強的逃避免疫能力，會引發大量二次感染，且傳播很快，也可能會加速新的變異。

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