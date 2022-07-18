震撼！ 曾出演知名韓劇《信號》 警方側寫師涉嫌性犯罪

曾出演知名韓劇《信號》的南韓全羅北道警察廳側寫師，被踢爆涉嫌對2名女子實施性犯罪。圖為《信號》劇照。（翻攝自推特）

2022/07/18 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕任職於南韓全羅北道警察廳的知名側寫師，曾以催眠專家的身分出演熱門犯罪劇《信號》，沒想到如今被踢爆他涉嫌對2名女子實施性犯罪，側寫師對此全盤否認，警方則強調會在受害者正式投訴後進行調查。

據《朝鮮日報》報導，1名受害者在《CBS》時事新聞節目上透露，她從2020年5月開始加入了側寫師所創辦的催眠心理學會，在學會裡面側寫師就像是神一樣，不管他說什麼或做什麼學員都要無條件地服從。

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受害女學員表示，有次側寫師說她似乎變胖了，接著就伸出手捏她的大腿、手臂和腰部，有時候側寫師會把她叫進房間裡獨處，試圖擁抱或摸她的胸部，甚至讓她躺在沙發上以按摩為藉口上下其手。

從女學員揭露的短訊可以看到，側寫師曾要求女方不要叫他教授，應該稱呼他為「歐巴」，甚至還希望做過隆乳手術的女學員傳照片讓他看看，訊息裡直接寫著「發1張妳的乳房照片」。

女學員指出，還有另1名受害者曾被側寫師叫去汽車旅館，只喝了1、2杯燒酒就失去意識，醒過來時驚覺側寫師試圖性侵。女學員表示，這名受害者平時酒量很好，喝2瓶燒酒都沒事，因此側寫師有可能是在酒裡下藥。

南韓警方對此表示，側寫師未經單位許可就經營私人學術機構並發放臨床催眠執照，目前正在釐清他是否因兼職違反了《公務員法》，至於涉嫌性犯罪一事，將等到受害者發起投訴後展開調查。

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