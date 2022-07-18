谷口智彥追憶安倍：出訪距離可繞赤道40圈 為了遏制中國對外擴張

一百七十五名台灣人及企業聯名刊登全版廣告追悼安倍。（台灣安倍晉三之友會提供）

2022/07/18 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三8日遭槍擊不幸身亡，各界人士紛紛以自己的方式悼念安倍晉三，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫，昨日在臉書PO文表示，他昨日讀了安倍晉三的外交顧問、慶應大學教授谷口智彥發表在「日本時報Japan Times」回顧安倍外交的文章，讓他心中充滿了感慨。

出身是記者的谷口智彥，擔任安倍的英文演講稿撰寫人多年，每次撰稿之前都要與安倍深談之後才會執筆，他也跟隨安倍多次出訪，谷口說安倍在擔任首相期間出訪過176個國家，專機的飛行距離為158萬1281公里，可以繞赤道40周，雖然安倍出訪過這麼多國家，但他卻不會因此影響到內政，2015年安倍出席國會的時間達到370個小時，安倍幾乎沒有休息時間，週末時都會登上飛機。

請繼續往下閱讀...

安倍會這麼拚是因為，他知道日本周圍有俄羅斯、北韓與中國，這三個有核武的非民主國家，面對這些威脅，只能藉由提高國際地位，花更多時間與其他民主國家締結更堅固的夥伴關係，才能使日本的情勢變得安全。

因此安倍提出了印度太平洋戰略，並主導成立了美日印澳「四方安全對話」（Quad），如果沒有安倍的努力「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）不可能實現，這都是為了遏制中國的對外擴張。

谷口補充，他認為安倍最了不起的地方，就是他可以很快與各國領袖成為好朋友的人格魅力，除了少數國家四平八穩的官樣悼念文，大都數的國家元首都難掩內心的悲痛，對他的逝世吐露了真情。

加拿大的特魯多首相說：「朋友，你不在我們會覺得寂寞」。

印度總理莫迪說：「面對最親密的朋友的悲劇，我感到了難以用言語表述的衝擊和悲傷」。

美國的川普前總統說：「晉三是我的真正的朋友，也是美國的重要朋友。他是一個了不起的人，他是一個愛國者。他是一個怎樣偉大的人物，歷史會告訴我們的」。

蔡英文總統是這樣評價安倍的：「這些年來，不論台灣遇到震災或是疫情挑戰，安倍前首相總是伸出援手。在國際場域，他也為台灣仗義執言，積極支持台灣的國際參與。安倍前首相對台灣的友好和溫暖，將會永遠留在我們的心中」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法