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    澳門延長停工至23日 民眾身穿「無飯食」衣服無聲抗議

    澳門民眾身穿寫有標語衣服，上街無聲抗議。（圖取自推特）

    澳門民眾身穿寫有標語衣服，上街無聲抗議。（圖取自推特）

    2022/07/17 16:32

    〔即時新聞／綜合報導〕澳門全市民生相關工商業公司、場所暫停營運，民眾非必要勿外出等半封城措施原定18日結束，澳門當局昨宣布，為盡快達到動態清零目標，「相對靜止」措施延長至23日凌晨。港媒報導，有民眾不滿停工，身穿「無開工、無飯食」衣服，上街無聲抗議。

    綜合外媒報導，澳門政府目前實施「相對靜止」措施，全市暫停所有非必要的工商業公司與場所營運，民生相關如超市、藥局、餐飲、公共交通則照常，澳門市民也被要求待在家，外出僅限必要的工作、購買必要生活物資等。澳門昨宣布，「相對靜止」再延長5天。

    行政法務司司長張永春說明，「相對靜止」防疫措施執行後，使確診數及社會面染疫數都有所減少，「對遏止疫情傳播發揮作用」，期待5天的時間，將社會面傳播鏈減到最低。若動態清零目標達成後，將有條件放寬相關防疫措施，但「不會一步到位」，餐廳也仍無法「內用」。

    澳門半封城狀況引發民眾不滿，根據《香港01》報導，網路流傳，有民眾身穿寫有「無開工、無飯食、削外勞、保就業」衣服以示抗議，還有人在衣服寫到「全民15000、增發一期現金」等字。澳門立法會議員林宇滔說，防疫措施已經造成經濟影響，有些市民已難以支撐。

    澳門政府今通報，16日新增27確診個案，本波疫情自上月18日爆發以來，累計確診數已達1733例。

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    澳門民眾身穿寫有標語衣服，上街無聲抗議。（圖取自推特）

    澳門民眾身穿寫有標語衣服，上街無聲抗議。（圖取自推特）

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