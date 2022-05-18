為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    影片曝光！ 烏軍RPG-22反裝甲火箭 近距離伏擊俄軍戰車

    烏軍使用RPG-22反裝甲火箭伏擊俄軍的戰車。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    烏軍使用RPG-22反裝甲火箭伏擊俄軍的戰車。（圖擷取自@UAWeapons推特）

    2022/05/18 15:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍在戰爭初期投入了大量軍武設備，企圖閃電吞併烏克蘭，但烏軍不畏強敵，再加上西方各國援助的軍武，讓俄軍損失慘重，有段烏克蘭國土防禦部隊使用RPG-22反裝甲火箭，近距離摧毀俄軍裝甲車的影片在推特流出。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享了一段影片，可以看到影片中的士兵一開始在悠閒喝東西，鏡頭一轉後他們就在與敵軍交火了，影片的拍攝者接過隊友手中的火箭發射器後，對著不遠處的戰車開火，接著遠處的戰車發生爆炸，可以從無人機的畫面看出它正冒著濃煙。

    該帳號在推文中表示「烏克蘭國土防禦部隊用2次RPG-22，近距離伏擊了一輛俄軍裝甲車（烏軍聲稱是戰車），車輛受損並起火。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    怕了？ 俄軍拒絕渡北頓內茨克河 不願進攻比洛戈里夫卡
    2022/05/18 14:07

    怕了？ 俄軍拒絕渡北頓內茨克河 不願進攻比洛戈里夫卡
    蠢！ 俄軍帶反裝甲火箭回國轉賣 卻在路上發生大爆炸
    2022/05/18 13:33

    蠢！ 俄軍帶反裝甲火箭回國轉賣 卻在路上發生大爆炸

    亞灣千億投資 5GAIoT領科技城發展
    硫磺飛彈首支擊殺畫面！ 2輛俄軍坦克瞬間被「開罐頭」
    2022/05/18 12:05

    硫磺飛彈首支擊殺畫面！ 2輛俄軍坦克瞬間被「開罐頭」
    烏國防部公布最近戰況：俄軍嘗試恢復 醞釀下波進攻
    2022/05/18 10:25

    烏國防部公布最近戰況：俄軍嘗試恢復 醞釀下波進攻

    LINE群瘋轉限時特惠 抗菌洗病毒就靠它
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播