影片曝光！ 烏軍RPG-22反裝甲火箭 近距離伏擊俄軍戰車

2022/05/18 15:51

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄軍在戰爭初期投入了大量軍武設備,企圖閃電吞併烏克蘭,但烏軍不畏強敵,再加上西方各國援助的軍武,讓俄軍損失慘重,有段烏克蘭國土防禦部隊使用RPG-22反裝甲火箭,近距離摧毀俄軍裝甲車的影片在推特流出。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享了一段影片,可以看到影片中的士兵一開始在悠閒喝東西,鏡頭一轉後他們就在與敵軍交火了,影片的拍攝者接過隊友手中的火箭發射器後,對著不遠處的戰車開火,接著遠處的戰車發生爆炸,可以從無人機的畫面看出它正冒著濃煙。

該帳號在推文中表示「烏克蘭國土防禦部隊用2次RPG-22,近距離伏擊了一輛俄軍裝甲車(烏軍聲稱是戰車),車輛受損並起火。」

#Ukraine: Ukrainian Territorial Defence Forces ambushed a Russian armoured vehicle (Claimed to be a tank) at close range with two RPG-22 strikes. The vehicle was at least damaged, and was set on fire. pic.twitter.com/EaQTaZPueL