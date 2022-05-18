影片曝光！ 烏軍RPG-22反裝甲火箭 近距離伏擊俄軍戰車

烏軍使用RPG-22反裝甲火箭伏擊俄軍的戰車。（圖擷取自@UAWeapons推特）

2022/05/18 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍在戰爭初期投入了大量軍武設備，企圖閃電吞併烏克蘭，但烏軍不畏強敵，再加上西方各國援助的軍武，讓俄軍損失慘重，有段烏克蘭國土防禦部隊使用RPG-22反裝甲火箭，近距離摧毀俄軍裝甲車的影片在推特流出。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享了一段影片，可以看到影片中的士兵一開始在悠閒喝東西，鏡頭一轉後他們就在與敵軍交火了，影片的拍攝者接過隊友手中的火箭發射器後，對著不遠處的戰車開火，接著遠處的戰車發生爆炸，可以從無人機的畫面看出它正冒著濃煙。

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該帳號在推文中表示「烏克蘭國土防禦部隊用2次RPG-22，近距離伏擊了一輛俄軍裝甲車（烏軍聲稱是戰車），車輛受損並起火。」

#Ukraine: Ukrainian Territorial Defence Forces ambushed a Russian armoured vehicle （Claimed to be a tank） at close range with two RPG-22 strikes. The vehicle was at least damaged, and was set on fire. pic.twitter.com/EaQTaZPueL — ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） May 17, 2022

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