硫磺飛彈首支擊殺畫面！ 2輛俄軍坦克瞬間被「開罐頭」

2022/05/18 12:05

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,許多國家見到俄軍在戰爭期間犯下的暴行後,紛紛加大對烏克蘭的援助與俄羅斯的制裁,有消息指出先前英國軍援的硫磺飛彈目前已投入戰場,它摧毀俄軍戰車的首支影片也在推特流傳。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享了一段影片,可以看到在一處空地上有2輛俄軍的戰車,靠近道路的戰車先爆炸後,再來是陣地內的戰車也爆炸了,該帳號在貼文中表示「烏克蘭聲稱這支影片是英國提供的硫磺飛彈,用於對付俄軍的第一個鏡頭,2輛戰車在短時間內被連續擊中,據說影片的地點是在烏克蘭東部的前線深處。」

請繼續往下閱讀...

英國國防部次長哈佩(James Heappey)4月曾向英國國會透露,將提供「硫磺」飛彈(Brimstone missiles),協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵,烏國國防部近日也證實了已經開始使用英國軍援的飛彈了。

英國製造的「硫磺」飛彈,要價為17.5萬英鎊(約新台幣637萬元),自2005年服役至今,而英國曾在2016年時進行飛彈更新;其原設計應是從戰鬥機、軍艦上的無人機發射,但改良後能讓烏軍從小型車輛上射出。

#Ukraine: The first ever footage of what is claimed by the UA side to be UK-supplied Brimstone missiles in use against Russian forces in the East.



Two vehicles (Named as tanks) are struck in very rapid succession- it is said this is deep behind the front lines. https://t.co/fUiU9Dcj84 pic.twitter.com/eopVJ9CrHz