硫磺飛彈首支擊殺畫面！ 2輛俄軍坦克瞬間被「開罐頭」

2輛俄軍戰車瞬間被擊中。（圖擷取自@UAWeapons推特）

2022/05/18 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，許多國家見到俄軍在戰爭期間犯下的暴行後，紛紛加大對烏克蘭的援助與俄羅斯的制裁，有消息指出先前英國軍援的硫磺飛彈目前已投入戰場，它摧毀俄軍戰車的首支影片也在推特流傳。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」分享了一段影片，可以看到在一處空地上有2輛俄軍的戰車，靠近道路的戰車先爆炸後，再來是陣地內的戰車也爆炸了，該帳號在貼文中表示「烏克蘭聲稱這支影片是英國提供的硫磺飛彈，用於對付俄軍的第一個鏡頭，2輛戰車在短時間內被連續擊中，據說影片的地點是在烏克蘭東部的前線深處。」

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英國國防部次長哈佩（James Heappey）4月曾向英國國會透露，將提供「硫磺」飛彈（Brimstone missiles），協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，烏國國防部近日也證實了已經開始使用英國軍援的飛彈了。

英國製造的「硫磺」飛彈，要價為17.5萬英鎊（約新台幣637萬元），自2005年服役至今，而英國曾在2016年時進行飛彈更新；其原設計應是從戰鬥機、軍艦上的無人機發射，但改良後能讓烏軍從小型車輛上射出。

#Ukraine: The first ever footage of what is claimed by the UA side to be UK-supplied Brimstone missiles in use against Russian forces in the East.



Two vehicles （Named as tanks） are struck in very rapid succession- it is said this is deep behind the front lines. https://t.co/fUiU9Dcj84 pic.twitter.com/eopVJ9CrHz — ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） May 17, 2022

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