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    驚險瞬間！3歲女童卡8樓窗外 超級奶爸路過神救援

    哈薩克有名3歲女童不幸受困在8樓窗外，被1名路過的男子驚險救下。（圖擷取自YouTube）

    哈薩克有名3歲女童不幸受困在8樓窗外，被1名路過的男子驚險救下。（圖擷取自YouTube）

    2022/05/18 13:13

    〔即時新聞／綜合報導〕哈薩克日前傳出一起驚險救援事件，有名3歲女童被家長獨自留在家中，她頑皮爬到8樓住家的窗外，結果不幸受困，危急時刻有位路過準備去上班的男子，見狀立即衝上7樓，靠著友人扶著雙腿，再將身體探出窗外，成功救下女童。整段驚險救援過程全被圍觀民眾錄下，而該名奮不顧身救援的男子，也因此被無數人封為英雄。

    《每日郵報》報導，這起事件發生在11日的哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan），37歲的

    肖塔克巴耶夫（Sabit Shontakbaev ）與友人一起走在上班路上，突然看見一群人圍在1棟大樓下，一起抬頭看著什麼，他與友人也好奇抬頭一看，就立即發現有名受困在大樓窗外、搖搖欲墜的3歲女童。該名女童母親因外出購物，而將她獨自留在家中，女童無聊之際便將玩具、坐墊堆疊起來，並藉此爬到8樓窗戶外，結果不幸受困快15分鐘。

    身為4個孩子父親的肖塔克巴耶夫，立即與友人衝進大樓內，並朝著女童所在位置的下方7樓住戶敲門，試圖趕在女童墜落之前將她救下，所幸該名住戶聽到敲門聲後，立即開門讓2人進入。

    友人先是協助肖塔克巴耶夫將身體爬出窗外，再緊緊抓住他的雙腿，而肖塔克巴耶夫一邊小心維持著自己的平衡，一邊伸手拉住上方的女童腳踝，成功拉住後便立即將女童抱入懷中，並小心翼翼將女童遞給在屋內的友人。

    救援成功後，肖塔克巴耶夫與友人便若無其事的去上班，並未等到女童的母親對他們的感謝。不過他這段驚險救援的事蹟，因圍觀名民眾將救援影片上傳至網路上，引來大批網友與電視台關注，無數人將他封為英雄，市長庫爾吉諾夫（Altai Kulginov）也特地頒發一枚勳章，讚揚他見義勇為的行動。

    除此之外，肖塔克巴耶夫在事後還獲得了1份救援人員的新工作，以即1套3房公寓與1台電視，讓原本單獨在外地工作的他，能將家人將到到努爾蘇丹一起生活。

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