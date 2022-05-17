慘墜15米高瀑布 23歲妙齡女撞破後腦勺身亡

一名女子為了拍照爬上岩石，卻因岩石上青苔太滑從15公尺高處墜落，後腦勺重創後不幸身亡。此為示意畫面，非事發地點。（美聯社）

2022/05/17 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕泰國蘇梅島（Samui）14日發生一起墜落意外，一名23歲羅馬尼亞籍女子伯迪亞（Nane-Iosana Bodea）和朋友一起遊覽當地知名瀑布景點（the Na Muang 2 Waterfall），在抵達瀑布頂端時，伯迪亞爬上岩石拍照，卻因岩石上青苔太滑，從15公尺高處墜落，後腦勺後重創不幸身亡。

綜合外媒報導，伯迪亞男友表示，當時因為天氣炎熱，他們決定在瀑布邊的小水池游泳，但現場很滑，兩人下水不久後伯迪亞企圖踩上岩石自拍，不料岩石上青苔太滑，伯迪亞不慎從15公尺高處墜落，後腦勺撞擊岩石受重傷，在救護人員抵達現場前就已死亡。

請繼續往下閱讀...

目擊遊客也指出，因當地地形險峻，伯迪亞的男友即使找到女友卻還是無法自行相救，只能在一邊替她進行心臟復甦術時一邊大聲求救，最後他的呼喊聲引起附近遊客的注意，才順利報警。

當地警方在下午3點接獲報案，立即派遣搜救隊前往該地。隨後搜救隊用繩索和擔架，花了將近5個小時才將伯迪亞屍體救出，並將其轉移到蘇梅島醫院驗屍，而伯迪亞朋友則前往當地警局接受相關調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法