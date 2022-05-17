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    撤離鋼鐵廠！亞速營指揮官：達成目標並最大化保存部隊

    「亞速營」指揮官普羅柯潘科感性說出這項撤離亞速鋼鐵廠艱難決定的看法。（圖擷自推特）

    「亞速營」指揮官普羅柯潘科感性說出這項撤離亞速鋼鐵廠艱難決定的看法。（圖擷自推特）

    2022/05/17 17:02

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官兵堅守馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）82天，16日與俄軍達成協議，傷兵先行撤離；「亞速營」指揮官普羅柯潘科（Denys Prokopenko）感性說出這項艱難決定的看法。

    綜合外媒報導，烏克蘭國防部下令，駐守鋼鐵廠的亞速營指揮官「拯救人員的生命」，稱他們已經完成了指揮部所下達的所有任務，表現出色，隨後超過260名烏軍從亞速鋼鐵廠撤出，其中53人重傷，重傷者被送到頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）一處醫院治療，另外211人透過人道主義走廊，被帶到俄羅斯所占領的小鎮奧列尼夫卡（Olenivka），未來再透過交換程序讓他們返回家鄉。

    「亞速營」指揮官普羅柯潘科表示，他的士兵成功地分散了擁有壓倒性實力的敵軍注意力，使得烏克蘭國防軍的其他單位得以重新集結，他表示，戰爭中從來沒有最安全的計畫，總要承擔風險，重要的是能先計算好風險、或「B計畫」可行，然後全力投入執行達成目標，並「最大化」保全部隊成員。

    普羅柯潘科指出，比起科學，戰鬥或許更像是藝術，「戰爭控管的最高指導原則就是你完成任務，並保全最多的戰鬥人員。特別是你的決策被最高領導階級批准了。」

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