撤離鋼鐵廠！亞速營指揮官：達成目標並最大化保存部隊

「亞速營」指揮官普羅柯潘科感性說出這項撤離亞速鋼鐵廠艱難決定的看法。（圖擷自推特）

2022/05/17 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官兵堅守馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）82天，16日與俄軍達成協議，傷兵先行撤離；「亞速營」指揮官普羅柯潘科（Denys Prokopenko）感性說出這項艱難決定的看法。

綜合外媒報導，烏克蘭國防部下令，駐守鋼鐵廠的亞速營指揮官「拯救人員的生命」，稱他們已經完成了指揮部所下達的所有任務，表現出色，隨後超過260名烏軍從亞速鋼鐵廠撤出，其中53人重傷，重傷者被送到頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）一處醫院治療，另外211人透過人道主義走廊，被帶到俄羅斯所占領的小鎮奧列尼夫卡（Olenivka），未來再透過交換程序讓他們返回家鄉。

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「亞速營」指揮官普羅柯潘科表示，他的士兵成功地分散了擁有壓倒性實力的敵軍注意力，使得烏克蘭國防軍的其他單位得以重新集結，他表示，戰爭中從來沒有最安全的計畫，總要承擔風險，重要的是能先計算好風險、或「B計畫」可行，然後全力投入執行達成目標，並「最大化」保全部隊成員。

普羅柯潘科指出，比起科學，戰鬥或許更像是藝術，「戰爭控管的最高指導原則就是你完成任務，並保全最多的戰鬥人員。特別是你的決策被最高領導階級批准了。」

‼️Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.

???????? pic.twitter.com/9cSqDPuTkB — АЗОВ （@Polk_Azov） May 16, 2022

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