對外展現掌權力道？李克強與巴基斯坦總理通電話

中共國務院總理李克強。（歐新社）

2022/05/17 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕就在外界懷疑中共國務院總理李克強奪權總書記習近平的同時，李克強於5月16日在中南海與巴基斯坦總理夏巴茲通電話，對今年4月26日發生在巴國孔子學院3名中國教師被槍殺一事，表達震驚、憤慨和強烈譴責恐怖襲擊。這通外交電話是由中共喉舌《新華社》發出，而過去外國元首級人物電話的對外曝光，只有習近平才享有的待遇，如今，李克強也有了。

根據《新華社》及《人民網》於昨天傍晚發出的訊息，李克強是在昨天上午於中南海紫光閣與巴基斯坦總理夏巴茲通電話，是「應約」通電話。訊息重點提及李克強對夏巴茲的談話內容，指雙方「親密友好鄰邦和鐵桿朋友」，並「對前不久卡拉奇中國公民受襲事件感到震驚和憤慨，強烈譴責這一恐怖襲擊」，「希望巴方盡快將兇手繩之以法…確保不讓類似悲劇重演」。

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同一版面上，習近平的談話雖置頂，但卻是央視整理的過去講話，跟李克強實質作為明顯力道不同。

而在5月14日新華社和人民日報也才刊登李克強4月25日的經濟政策講話長文，同一天，人民日報頭版刊登習李二人分別向克羅埃西亞總統、總理致電互賀建交30週年的報導，李克強待遇大幅提升，再加上經濟政策風向大改變，才有「奪權」之議。

事實上，中國設於巴基斯坦喀拉蚩大學（University of Karachi）內的孔子學院，是在今年4月26日遭受自殺炸彈客攻擊，造成4人死亡，其中3人為中國教師。事後，巴基斯坦分離主義組織「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army）坦承犯行。是而這一恐怖行動就是為反中國一帶一路在當地的經濟開發。

一帶一路是習近平重要外交及經濟政策，卻是出現一堆爛攤子，在重要據點的巴基斯坦更爆發激烈死亡抗爭，李克強這通電話，意在言外具有為習近平收爛攤子的意味。

事件發生後，中國外交部已發表強烈的譴責，要求追凶，但隔多日後，李克強突然在外長王毅、政協副主席兼國家發改委主任何立峰的陪同下，與巴國總理通電話表達關切，時間點受到矚目。

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