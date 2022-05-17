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    一個月8次！ 沙塵暴令伊拉克陷入停擺

    伊拉克飽受沙塵暴之苦，16日聖城納傑夫（Najaf）的伊瑪目阿里清真寺（Imam Ali shrine）籠罩在滿天沙塵中。（法新社）

    伊拉克飽受沙塵暴之苦，16日聖城納傑夫（Najaf）的伊瑪目阿里清真寺（Imam Ali shrine）籠罩在滿天沙塵中。（法新社）

    2022/05/17 00:47

    〔中央社〕伊拉克今天再度受到沙塵暴襲擊，至少2000人因呼吸困難被送到醫院救治，全國各地的機場、學校和公家機關被迫關閉。

    這是4月中旬以來，伊拉克出現的第8場沙塵暴。與氣候變遷有關的土壤退化、嚴重乾旱以及低降雨量引發沙塵暴，令伊拉克備受打擊。

    本月發生的上一場沙塵暴導致1人死亡，另有5000人因呼吸問題不得不住院治療。

    法新社記者稱，首都巴格達今天被泛出橘色光芒的濃密塵雲所籠罩，許多其他城市也被遮蔽，包括南部什葉派聖城納加夫（Najaf）和北部庫德族自治區的蘇雷馬尼亞（Sulaimaniyah）。黃色和橘色沙子覆蓋建築物屋頂、汽車，甚至潛入住家。

    伊拉克18個省中有7個省份的政府機關宣布關閉，包括首都巴格達。不過衛生機構仍維持開放，以幫助最弱勢民眾，包括老人以及患有慢性呼吸道疾病和心臟疾病的患者。

    衛生部發言人巴德（Saif al-Badr）表示，截至今天中午，伊拉克各地至少有2000人因需要氧氣而住院。法新社記者在巴格達的謝赫扎耶德醫院（Sheikh Zayed Hospital）見到約20名患者，其中大多為老年男性。

    加護病房一名醫護人員稱，該醫院今天至少收治了75名呼吸困難患者。

    據國營的伊拉克通訊社（INA）報導，沙塵暴將巴格達機場的能見度大幅降低到只有300公尺，迫使當局關閉領空並停止所有航班。報導還稱，納加夫和蘇雷馬尼亞的機場今天也都關閉。

    全國學校停課，期末考延至17日舉行。各大學也將考試延後。

    中東地區一直受到沙塵暴襲擊，但近年來變得更加頻繁和強烈。此一趨勢與過度使用河水、建造更多水壩、過度放牧和砍伐森林有關。

    環境部一名官員4月曾警告，未來20年伊拉克每年可能要面臨「272天沙塵日」。

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