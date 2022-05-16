科技公司取消居家上班 超過800員工不幹了

受到武漢肺炎疫情影響，不少公司選擇讓員工居家辦公。示意圖。（情境照）

2022/05/16 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，全球不少公司選擇讓員工居家辦公，而印度一家教育科技公司「WhiteHat Jr」3月中宣布結束居家辦公的防疫措施，要求員工陸續返回各地辦公室上班，但此政策不被員工接受，2個月以來已有超過800名員工離職。

綜合外媒報導，「WhiteHat Jr」在今年3月18日向員工發出電子郵件，宣布結束原先實施的居家辦公措施，要求全職員工、銷售員、工程師等各部門人員，在一個月內返回位於孟買（Mumbai）、邦加羅爾（Bengaluru）、古爾岡（Gurugram）等城市的辦公室工作。

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這突然其來的公告讓許多員工措手不及，在過去短短2個月間，已有超過800名員工選擇辭職，不少離職員工直言，他們有很多人都已返鄉進行遠距上班，公司卻要他們在一個月內搬遷回公司上班，時間根本不夠。

對此，「WhiteHat Jr」發聲明表示沒有打算取消計畫，強調員工返回公司上班是工作的一環，但也說若個別員工有醫療及個人緊急狀況可列為例外，公司也很樂意提供搬遷的協助。

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