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    暖哭！受虐狗狗被救出 加入軍旅大家庭成嗅探犬

    受虐犬羅根被救出後，加入匈牙利國防軍炸彈處理小組成為爆裂物嗅探犬。圖為訓練官尼梅斯（Balazs Nemeth）和羅根合照。（美聯社）

    受虐犬羅根被救出後，加入匈牙利國防軍炸彈處理小組成為爆裂物嗅探犬。圖為訓練官尼梅斯（Balazs Nemeth）和羅根合照。（美聯社）

    2022/05/15 16:57

    〔即時新聞／綜合報導〕太感動了！比利時牧羊犬「羅根（Logan）」，遭受狠心飼主不人道的對待，去年在匈牙利東北部一處農村民宅裡被救出，如今加入了匈牙利國防軍炸彈處理小組成為爆裂物嗅探犬，每天都過得十分充實。

    據《美聯社》報導，羅根被發現時脖子上拴著僅有1公尺長的狗鍊，而且相當營養不良，牠被救出的幾個星期後，嗅探犬訓練官尼梅斯（Balazs Nemeth）前來收容所觀察羅根是否有潛力，結果發現牠精力充沛且狀態良好。

    就這樣，2歲的羅根成為布達佩斯菁英駐軍中的成員，牠每天都要接受社交和服從訓練，並嗅出25種不同爆裂物質的氣味，此外還要學習如何搜索船隻和車輛。

    在演示過程中，尼梅斯將炸藥藏在船體的隱蔽縫隙裡，結果羅根只花了幾秒鐘就聞出來了。炸彈處理小組指揮官斯拉奇（Zsolt Szilagyi）表示，羅根之後將在國內重要地點值勤，也有可能會隨著軍隊派遣到北約駐外使團。

    據了解，受虐狗狗獲救後很難完成專業訓練，因為牠們曾經受過創傷，尼梅斯透露，每1萬隻受虐犬大概只有1隻適合服役，他相信羅根會完成自己的使命。

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