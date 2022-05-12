影片曝光！ 俄兵槍殺2位無辜民眾後 竟舉杯喝酒慶祝

俄軍朝著2位手無寸鐵的平民開槍。（圖擷取自CNN YouTube）

2022/05/12 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍對戰爭期間犯下的暴行矢口否認，指控是烏克蘭惡意栽贓，但有越來越多的證據顯示俄軍確實犯下多起戰爭罪，有段俄軍在基輔郊區射殺2名無辜民眾的影片被美國媒體《CNN》報導。

根據《CNN》報導，正在調查俄軍戰爭罪的烏克蘭檢察官提供了一段監視器拍下的影片，影片中5位俄兵闖入了汽車經銷處，接著對裡面的平民搜身，在平民正在遠離他們時，這些俄兵朝著這2位無辜的民眾開槍，接著5位俄兵洗劫了這個企業，並坐在裡面悠閒喝酒。

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據了解，這2位罹難的民眾身份為被洗劫的汽車經銷商老闆與警衛，老闆的家屬拒絕透露名字，而警衛的名字是68歲的柏雅提斯（Leonid Plyats），他被槍擊時還活著並試圖打電話求救，當地志願軍與俄軍交火並試圖營救柏雅提斯，最後發現他時，他已經失去了生命跡象。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

#CNN showed footage of #Russian occupiers shooting two civilians in the back near #Kyiv: the owner of a car dealership and a security guard.



The crime took place on March 16. pic.twitter.com/zDvLEnLra5 — NEXTA （@nexta_tv） May 12, 2022

俄兵們犯下暴行後竟然還悠閒喝酒乾杯。（圖擷取自CNN YouTube）

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