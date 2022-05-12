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    奇！ 烏軍挖壕溝 竟挖出4、5世紀古文物

    烏軍挖壕溝時挖到的古文物。（圖擷取自@comment_ua推特）

    烏軍挖壕溝時挖到的古文物。（圖擷取自@comment_ua推特）

    2022/05/12 10:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，俄軍莫斯科號巡洋艦殘骸已經成為了國家水下文化遺產，沒想到烏軍在挖壕溝時，竟然真的挖到出土文物，目前這些文物被移交給國家科學院敖德薩博物館人員。

    時常分享烏克戰爭資訊的推特帳號「@ua_industrial」在推特PO出照片，可以看到壕溝中有2個看起來有歷史感的陶罐，接著幾位烏克蘭士兵捧著陶罐簽署著相關文件，該帳號在推文中表示「他們在挖壕溝的過程中挖出文物，在構築防禦工事間，敖德薩發現了2個大約4、5世紀的雙耳瓶，這些文物被移交給國家科學院敖德薩博物館人員。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「真是太神奇了，竟然會挖到古物」、「它們好特別，底部竟然都是尖的」、「千百年前莫斯科的那群傢伙應該還住在漏水棚屋」、「烏克蘭的歷史比列寧與沙皇俄國還古老，我們的文化不是一個充滿謊言與嗜血部落」。

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