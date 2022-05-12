捷克參院壓倒性票數通過決議 挺台參與國際組織

捷克參議院11日通過決議，要求捷克政府表達支持台灣參與國際組織。圖為當日會議。（取自捷克參議院）

2022/05/12 06:23

〔記者楊丞彧／台北報導〕捷克挺爆台灣！捷克參議院11日以51票贊成、1票反對、11票棄權的壓倒性票數通過決議，強調台灣與捷克共享民主價值觀，是重要的合作夥伴外，更要求捷克政府表達支持台灣參與國際組織，包括世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）以及國際刑警組織（Interpol）之會議、機制與活動。

捷克近年挺台力道不斷，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）前年8月底不畏中國施壓率團訪台，9月1日在立法院演說中更高喊「我是台灣人」，為台捷關係開啟新一波高峰。去年7月在我國疫苗到貨仍不足時，捷克政府也及時宣布捐贈我國三萬劑莫德納疫苗，為我國抗疫做出貢獻。去年10月，我國外交部長吳釗燮獲邀訪問捷克，並獲韋德齊頒發捷克參議院「國際貴賓獎項」銀質獎章。今年1月捷克新政府公布施政綱領，更首度明文強調將強化與台灣等印太民主夥伴的合作。

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捷克參議院外交、國防與安全委員會本月4日在經過與捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）等官員答辯後，先通過決議案，並由外委會主席費雪（Pavel Fischer）交付院會表決。11日的院會中，這項名為「關於台灣參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）和國際刑警組織的會議、機制與活動的參議院決議動議」案，在出席的63名參議員中，獲得壓倒性51票同意、1票反對、11票棄權通過。

此決議內容首先指出，參議院注意到，在今年1月的政府施政綱領以及今年4月30日與美捷戰略對話後的聯合聲明皆明確指出，捷克共和國視台灣為印太地區重要夥伴之一。而捷克參議院也注意到，台灣積極參與應對氣候變遷、打擊組織犯罪以及民航安全等全球性議題。

決議接著表示，捷克共和國認為多邊合作是增進其全球利益之關鍵所在；而台灣與捷克共享民主價值觀，是重要的合作夥伴；台灣向世界展現出和平合作與團結的意願，同時能打造一個基於分權制度的多元化國會；台灣與捷克正建立並深化在貿易投資、先進技術開發、教育文化及旅遊等領域的合作。

捷克參議院也注意到，台灣沒有機會加入WHO、UNFCCC、ICAO及Interpol等國際組織，阻礙了台灣為國際社群貢獻，並有損台灣人民利益。捷克參議院相信，上述國際組織不論國家地位皆能參與；捷克參議院也相信，台灣過去的合作，特別是在衛生領域，不僅造福台灣人民，更造福了全球社會。因此，捷克參議院要求捷克政府，表達支持台灣參與上述國際組織的會議、機制和活動。

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