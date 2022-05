慣老闆的最愛！ 馬斯克大讚中國血汗勞工「能做到半夜3點」

馬斯克稱讚中國勞工任勞任怨。(美聯社)

2022/05/11 23:40

〔即時新聞/綜合報導〕不時拍中國馬屁的特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)週二(10日)參加英國《金融時報》舉辦的汽車峰會時,稱讚中國勞工任勞任怨,「總是能工作到半夜」,反觀美國的工人「總是在避免工作」。

根據英國《獨立報》報導,馬斯克10日出席《金融時報》汽車峰會,被問到特斯拉上海廠是否有因為上海武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情受到影響?他回應說,上海廠上月經歷停產後正致力提高產量,預計中國封控措施不會成為未來幾週的重大問題。

說到提高產量,馬斯克大讚中國勞工「超勤奮」,總是能「工作到半夜3點,甚至不願意離開工廠」,對比美國工人總是在避免工作,他很佩服中國勞工的態度。他還認為,特斯拉未來最大的競爭者可能會來自中國。

事實上,馬斯克過去就曾被爆是「慣老闆」,希金斯(Tim Higgins)2021年出版的著作《Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century》中就表示,馬斯克曾經痛罵超時工作且疲憊不堪的員工「沒有抱怨的權利」,要求底下的人必須「跟他一樣全力以赴」。

