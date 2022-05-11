慣老闆的最愛！ 馬斯克大讚中國血汗勞工「能做到半夜3點」

馬斯克稱讚中國勞工任勞任怨。（美聯社）

2022/05/11 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕不時拍中國馬屁的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）週二（10日）參加英國《金融時報》舉辦的汽車峰會時，稱讚中國勞工任勞任怨，「總是能工作到半夜」，反觀美國的工人「總是在避免工作」。

根據英國《獨立報》報導，馬斯克10日出席《金融時報》汽車峰會，被問到特斯拉上海廠是否有因為上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情受到影響？他回應說，上海廠上月經歷停產後正致力提高產量，預計中國封控措施不會成為未來幾週的重大問題。

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說到提高產量，馬斯克大讚中國勞工「超勤奮」，總是能「工作到半夜3點，甚至不願意離開工廠」，對比美國工人總是在避免工作，他很佩服中國勞工的態度。他還認為，特斯拉未來最大的競爭者可能會來自中國。

事實上，馬斯克過去就曾被爆是「慣老闆」，希金斯（Tim Higgins）2021年出版的著作《Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century》中就表示，馬斯克曾經痛罵超時工作且疲憊不堪的員工「沒有抱怨的權利」，要求底下的人必須「跟他一樣全力以赴」。

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