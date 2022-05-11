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    啥？前幕僚爆料 川普曾問：中國是否能製造颶風傷害美國

    川普擔任總統的言行舉止讓不少官員難以理解。（法新社）

    川普擔任總統的言行舉止讓不少官員難以理解。（法新社）

    2022/05/11 14:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普獨特的言行舉止讓外界霧裡看花，就連他背後的幕僚們也難以捉摸理解。有外媒爆料，川普曾問說「中國是否能製造颶風傷害美國？」這奇異的問題讓官員們直言愚蠢到難以啟齒。

    《滾石雜誌》當地時間刊出3名前高階官員爆料。其中1人提到，川普曾問中國是否能夠製造颶風，並將其送往美國造成傷害？甚至還問要是真的使出這種「颶風槍」，是否構成戰爭行為？如果是的話，美國能否軍事報復？

    爆料官員表示，「這幾乎蠢得讓人難以啟齒，我完全無法理解他的笑點在哪裡。」

    不只如此，另一名官員也提及，「有一次我在場時，他問說中國是否能製造颶風並送到美國，想知道這種科技是否存在。房間裡的其中一個人回說：『以我所能想到的知識來說是沒有』。」

    川普對颶風似乎有著不少奇思異想，2019年新聞網站《Axios》曾報導，川普在聽取颶風簡報時詢問高階官員，「我懂了，我懂了。為何我們不用核武解決颶風呢？」不過川普後來痛斥該報導荒謬。

    格里沙姆（Stephanie Grisham）是Axios上述報導期間的白宮新聞秘書，她說雖然沒聽過川普談論中國和颶風間的關聯，但就算聽到她也不會驚訝，「這種事情對他來說不算奇怪，他三不五時就會脫口一些瘋狂的事情，然後會叫人去了解或做些什麼。」

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