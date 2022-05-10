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    烏克蘭可望入盟？歐盟執委會主席：6月將發表意見

    歐盟執委會主席馮德萊恩（左）4月8日訪問烏克蘭時，親手將加入歐盟的調查問卷交給烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（路透檔案照）

    歐盟執委會主席馮德萊恩（左）4月8日訪問烏克蘭時，親手將加入歐盟的調查問卷交給烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（路透檔案照）

    2022/05/10 05:25

    〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，與歐盟執委會主席馮德萊恩舉行視訊會議，討論烏克蘭成為歐盟候選國的相關議題。馮德萊恩則推文表示，布魯塞爾將在6月就烏克蘭加入歐盟問題發表「意見」。

    馮德萊恩證實，她已和澤倫斯基討論此事，並期待收到對於歐盟成員資格問卷調查表的回應。她表示，歐盟執委會將在6月對此發表意見，意謂支持烏克蘭加入歐盟。

    俄羅斯入侵烏克蘭後，澤倫斯基2月28日簽署烏克蘭申請加入歐盟的申請書，呼籲歐盟啟動「特殊程序」迅速接納烏克蘭。不過，歐盟27個成員國在3月上旬舉行的高峰會上，對於烏克蘭「快速入盟」的可能性並未達成共識，部分歐盟成員國領袖明確表達反對烏國快速入盟。

    馮德萊恩4月8日訪問烏克蘭首都基輔時，曾在記者會上親手遞交澤倫斯基一份加入歐盟的調查問卷，這是標誌歐盟開啟烏克蘭入盟申請決策進程的象徵性舉動。馮德萊恩當時說，歐盟就是否接納新成員的決策過程通常需要耗費數年，但承諾將加快烏克蘭入盟流程。

    歐盟高峰會是歐盟最高決策機構，由歐盟成員國領袖及歐盟執委會主席、歐盟理事會主席組成，定期舉行首腦會議。歐盟官網顯示，下次會議訂於6月23日至24日舉行。

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