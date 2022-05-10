為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    斯里蘭卡暴亂5死189傷 總理辭職

    2022/05/10 00:18

    〔中央社〕斯里蘭卡8日爆發動亂，政府支持者持棍棒攻擊抗議人群，導致包括一名國會議員在內的5人死亡，189人受傷。斯國總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）今天宣布辭職。

    警方表示，執政黨國會議員阿圖科拉拉（Amarakeerthi Athukorala）在可倫坡市郊被一群反政府示威人群包圍，開槍打死兩人和槍傷5人，而後飲彈自盡。當地後來又傳出兩人喪命。

    斯里蘭卡陷入獨立以來最嚴重的經濟危機，遭受連續數月的停電，食品、燃料和藥品也嚴重短缺，引發數週反政府示威抗議。

    法新社記者稱，大批忠於拉賈帕克薩的支持者今天攻擊自4月9日以來便在可倫坡市中心總統辦公室外紮營的手無寸鐵抗議者。

    數千名總理支持者從農村地區搭乘巴士前來，拉賈帕克薩在官邸向大約3000支持者演說，承諾他將「保護國家利益」。而後支持者從官邸傾巢而出，暴亂隨即展開。

    支持者首先拆除總理官邸前的示威者帳篷，焚燒反政府橫幅和標語牌。

    警方發射催淚瓦斯和高壓水砲，並在可倫坡宣布實施宵禁，後來擴大到全國。可倫坡國家醫院發言人索伊莎（Pushpa Soysa）各稍早告訴法新社，有超過150名傷者入院治療。1110510

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播