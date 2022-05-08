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    中國媒體人「侮辱烈士」判刑 羅昌平出獄：瘦了9公斤

    前中國媒體人羅昌平將電影「長津湖」中「抗美援朝」被凍死的共軍「冰雕連」稱為「沙雕連」，5日被判刑7個月，6日在拘押期扣抵刑期下出獄。他以「面壁」形容入獄，並指7個月瘦了9公斤。（圖截去自網路）

    前中國媒體人羅昌平將電影「長津湖」中「抗美援朝」被凍死的共軍「冰雕連」稱為「沙雕連」，5日被判刑7個月，6日在拘押期扣抵刑期下出獄。他以「面壁」形容入獄，並指7個月瘦了9公斤。（圖截去自網路）

    2022/05/08 22:59

    〔中央社〕前中國媒體人羅昌平將「主旋律」電影「長津湖」中被凍死的共軍「冰雕連」稱為「沙雕連」，5日被判刑7個月，6日在拘押期扣抵刑期下出獄。他以「面壁」形容入獄，並指7個月瘦了9公斤。

    綜合網路訊息及中國媒體報導，羅昌平7日在微信朋友圈貼文說，「面壁7個月，瘦了18斤（中國制，相當於9公斤），昨天歸來，今又領回從家裡搜走的電腦、平板、備用機等。那台隨身手機作為作案工具沒收了」。

    羅昌平表示，「微信剛恢復，手機號尚未復工。謝謝親友關心，太多問候沒有及時答覆，見諒」。

    2021年10月6日「長」片上映期間，羅昌平在自己的新浪微博帳貼文評論此片，並質疑中國參加韓戰的正當性，同時將劇中描寫的「冰雕連」戲稱為「沙雕連」，遭到部分中國民眾強烈批評，貼文更被舉報，引發風波。

    羅昌平事後雖在微信朋友圈發表致歉聲明，並主動前往當時所在的海南省三亞市大東海派出所投案，但即遭刑拘，且被眾多中共官媒及網路寫手強烈攻擊。之後，羅昌平被警方移送法辦並被起訴。

    今年5月5日，三亞市城郊人民法院依「侵害英雄烈士名譽榮譽」罪但「具有自首情節」，判處羅昌平有期徒刑7個月，並須在媒體公開道歉。經拘押期扣抵刑期後，羅昌平在6日出獄。

    羅昌平曾任中國商報首席記者、新京報深度報導部主編、財經雜誌副主編。曾被稱為「80後輿論領袖」、「新一代媒體領軍人物」，在微博帳號被封前曾擁有超過220萬餘名粉絲。

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