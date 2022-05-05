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    批澤倫斯基作秀 巴西前總統：這傢伙也跟普廷一樣有罪

    巴西前總統達席爾瓦認為烏總統澤倫斯基也應該為烏俄戰爭負責，引發爭議。（彭博）

    巴西前總統達席爾瓦認為烏總統澤倫斯基也應該為烏俄戰爭負責，引發爭議。（彭博）

    2022/05/05 22:26

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西前總統達席爾瓦（Lula Inacio da Silva）4日宣稱，今天烏克蘭與俄羅斯爆發戰爭，不只是俄羅斯總統普廷的錯，烏克蘭總統澤倫斯基也有責任，一席發言引發爭議。

    根據《CNN》 報導，美國《時代雜誌》4日刊出達席爾瓦的專訪，談到烏俄戰事時，達席爾瓦表示：「有時候我坐在電視機前看澤倫斯基講話獲得掌聲，心裡會覺得這傢伙跟普廷一樣也該會這場戰爭負責，因為戰火會發生，不只有一個人有罪。」

    達席爾瓦接著說，戰事發生後，澤倫斯基頻繁出現在媒體鏡頭前的行為「有點奇怪」，「他還出現在英國議會、德國議會、法國議會、義大利議會等等，感覺就像一場政治秀，他理應出現在談判桌上，而不是鏡頭前」。

    達席爾瓦還認為，是以美國為首的西方世界在鼓勵烏俄對立，宣稱普廷當然不應該入侵烏克蘭，但引發這場侵略行動的原因也要歸咎於美國、北約和歐盟，「烏克蘭被入侵的原因是什麼？北約？歐盟？那麼美國和歐洲當初就應該明確回答『烏克蘭不會加入北約』，歐盟也該說『現在不是烏克蘭加入歐盟的時候』，就能解決問題。」

    達席爾瓦的言論在網路上引發熱烈討論，不少網友出言砲轟，但也有部分支持者認同達席爾瓦的看法。

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