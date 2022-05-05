為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拒上戰場！ 俄國民眾連丟7顆燃燒彈 火攻俄軍招募中心

    俄羅斯民眾放火燒掉俄軍招募中心。（圖擷取自@igorsushko推特）

    俄羅斯民眾放火燒掉俄軍招募中心。（圖擷取自@igorsushko推特）

    2022/05/05 12:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，除了許多國家不支持俄羅斯的侵略行為，國內也有許多反戰抗議的示威遊行，有消息指出有俄國民眾放火燒了下瓦爾托夫斯克（Nizhnevartovsk）的俄國軍隊招募中心。

    推特帳號@igorsushko今日在推特PO出一段影片，可以看到影片中有人拿著燃燒彈朝著建築物前方投擲，投到第4顆時建築物冒出熊熊的火焰，一共投完7顆燃燒彈後才匆匆逃離現場，原PO在貼文中表示「軍隊的招募中心著火了，這位俄羅斯英雄在俄軍宣布動員令之前就先把辦公室燒了，俄羅斯人民反對普廷的法西斯政權。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「放得好，真是英雄之舉」、「俄羅斯的無名英雄也在對抗普廷的政權」、「哇，這真是太驚人了，希望放火的人不會被抓」、「比起愛俄羅斯獨裁者，他更愛俄羅斯」、「真是太有膽量啦」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    保加利亞議會通過 對烏克蘭提供軍武維修服務
    2022/05/05 11:24

    保加利亞議會通過 對烏克蘭提供軍武維修服務
    俄羅斯想崩解烏克蘭抵抗意志 英國防部：民用基礎設施成目標
    2022/05/05 11:23

    俄羅斯想崩解烏克蘭抵抗意志 英國防部：民用基礎設施成目標

    「贅肉剋星」就算吃大餐再也不用怕
    俄將領死傷慘重 紐時：美提供情報助烏軍擊殺
    2022/05/05 11:13

    俄將領死傷慘重 紐時：美提供情報助烏軍擊殺
    又再「俄」霸了！ 俄羅斯今年第2度侵犯芬蘭領空
    2022/05/05 10:38

    又再「俄」霸了！ 俄羅斯今年第2度侵犯芬蘭領空

    糖友視力模糊 竟然是青光眼！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播