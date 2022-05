拒上戰場！ 俄國民眾連丟7顆燃燒彈 火攻俄軍招募中心

2022/05/05 12:57

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,除了許多國家不支持俄羅斯的侵略行為,國內也有許多反戰抗議的示威遊行,有消息指出有俄國民眾放火燒了下瓦爾托夫斯克(Nizhnevartovsk)的俄國軍隊招募中心。

推特帳號@igorsushko今日在推特PO出一段影片,可以看到影片中有人拿著燃燒彈朝著建築物前方投擲,投到第4顆時建築物冒出熊熊的火焰,一共投完7顆燃燒彈後才匆匆逃離現場,原PO在貼文中表示「軍隊的招募中心著火了,這位俄羅斯英雄在俄軍宣布動員令之前就先把辦公室燒了,俄羅斯人民反對普廷的法西斯政權。」

網友們看到貼文後紛紛留言「放得好,真是英雄之舉」、「俄羅斯的無名英雄也在對抗普廷的政權」、「哇,這真是太驚人了,希望放火的人不會被抓」、「比起愛俄羅斯獨裁者,他更愛俄羅斯」、「真是太有膽量啦」。

#RUSSIA: #Nizhnevartovsk - military enlistment office set on fire. This Russian hero threw seven Molotov cocktails, even before the announcement of partial or full mobilization.

The Russian people deny Putin's fascist regime. #WindofChange pic.twitter.com/RJpKmGkBVM