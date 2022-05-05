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    佛地魔接班人？俄媒嚴肅指控烏軍 暗中使用黑魔法作戰

    近日俄國官方媒體指控烏克蘭為了贏得戰爭，不惜成為撒旦的信徒，俄軍在在烏克蘭境內一處廢墟中發現的不明福號，就是最好的證據。（圖擷取自《每日郵報》官網）

    近日俄國官方媒體指控烏克蘭為了贏得戰爭，不惜成為撒旦的信徒，俄軍在在烏克蘭境內一處廢墟中發現的不明福號，就是最好的證據。（圖擷取自《每日郵報》官網）

    2022/05/05 12:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，俄軍除了不停用各種武器攻擊烏克蘭外，更是試圖以宗教信仰，來抹黑烏克蘭的形象。近期俄軍在烏克蘭境內一處廢墟中，於牆上發現以血繪製的不明符號，懷疑是烏軍練習「黑魔法」時所留下來的痕跡，消息傳回國內，讓俄國官方媒體氣憤不已，嚴肅報導該事件，並指控烏克蘭為了贏得戰爭，不惜成為撒旦的信徒。

    《每日郵報》 報導，近日俄國官方媒體《俄羅斯新聞社》聲稱，俄軍在烏克蘭的盧甘斯克（Luhansk）地區，一處廢棄的軍事基地中的牆上，發現1個用鮮血繪製而成、疑似「撒旦印記」的符號。調查該處的俄軍認為，這散發濃烈地黑暗能量符號，表明了烏克蘭軍隊正在練習「黑魔法」、並舉行邪惡儀式，試圖將他們的武器添加「魔法Buff」，以便在攻擊他們時能造成額外的傷害。

    而俄羅斯文化學家兼哲學家的戴斯（Ekaterina Dais）也跳出來附和，她用自己的專業知識來講解，這個符號結合了無政府狀態、武器和法西斯的思想，並形成非常邪惡的黑暗能量。

    看到這則新聞的網友，不少人被逗得捧腹大笑，紛紛留言道，「中二病發作嗎」、「我還以為是什麼惡搞迷因圖，結果是真的！」、「原來都是＋10攻擊的聖標槍」、「普丁喝了太多瓶廉價伏特加」、「難道每個俄羅斯人都這麼精神錯亂」、「這塗鴉看起來很辛，幾乎就像是在拍照前畫的一樣」、「進一步證明俄羅斯的思想和信仰是多麼原始，他們仍處於中古世紀的黑暗時代」。

    也有網友幽默表示，俄軍也可以放棄熱兵器，改用魔法來作戰，「俄羅斯現在用十字架和聖水武裝起來，以新的策略驅逐烏克蘭吸血鬼」、「趕快叫聖騎士來破解他們的黑魔法啊！」、「如果普丁停止使用槍支、坦克和炸彈的攻擊，轉而使用巫術攻擊，來報復這些黑暗勢力就好了」、「太奇怪了，就算是撒旦的封印，那也是一場屬靈的戰鬥，槍砲、炸彈、士兵等等根本就沒有任何作用」。

    更有《哈利波特》的粉絲，一起加入這場歡樂的吐槽行列，「原來俄國都是麻瓜啊wwww」、「給普丁一發阿哇呾喀呾啦，就能結束戰爭了」、「看來烏克蘭人都有到德姆蘭學校上過課呢～」、「原來烏克蘭已被食死人統治，各國魔法部還不快出兵討伐」、「看來佛地魔沒有亡！！他還有一個分靈體藏在烏克蘭！！！難怪普丁的軍隊要用『Z』符號，這是哈利波特額頭上的閃電疤痕啊！那個命中註定的男人！」。

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