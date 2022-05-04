北韓發射極速11馬赫飛彈！ 南韓準總統團隊嚴厲譴責

北韓選在南韓總統就職前試射飛彈，尹錫悅團隊對此發表嚴厲譴責。（美聯社檔案照）

2022/05/04 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕在國際局勢越來越緊張之際，北韓今天（4日）再度試射飛彈，這是繼上月16日後，時隔18天再度進行試射，也是北韓今年第14度試射。由於本月10日就是南韓總統就職，北韓的試射時機敏感，對此南韓準總統尹錫悅的團隊表示嚴厲譴責。

根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部4日表示，北韓今天中午12點03分在平壤順安一帶向東部海域發射一枚中遠程彈道飛彈，研判該枚導彈的飛行距離約470公里，最大飛行高度約780公里，速度為11馬赫。目前美韓情報部門正進一步分析詳細參數。

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有專家分析，北韓這次可能以縮短射程的方式發射「火星－15」型洲際彈道飛彈。還有人聲稱，北韓可能是為將偵察衛星送入低軌道而試射運載火箭。

韓聯社表示，這是北韓領導人金正恩上月25日揚言以核武先發制人後的首次武力挑釁，由於南韓新政府將成立，且準總統尹錫悅將與美國總統拜登會談，北韓可能想藉此舉來傳達戰略挑釁即將升溫的訊號。

對此，尹錫悅的總統交接職務委員會今天表達強烈譴責，直指北韓違反聯合國安理會的相關決議，對朝鮮半島、東北亞乃至於國際社會的和平與安全造成嚴重威脅，敦促北韓立即停止加劇地區緊張局勢和對國際和平與安全構成威脅的行動。

交接委也強調，即將成立的尹錫悅政府將與美國密切合作，和國際社會一同堅決應對北韓的挑釁，並將制定能從根本上遏制北韓核武威脅的對策。

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