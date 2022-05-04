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    英研究指出：新冠重症恐損害認知能力

    英研究指出，新冠重症康復者會出現認知障礙等問題。示意圖。（法新社）

    英研究指出，新冠重症康復者會出現認知障礙等問題。示意圖。（法新社）

    2022/05/04 13:28

    〔即時新聞／綜合報導〕全球陸續進入武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）共存期，確診數持續攀升，降低重症、死亡率成首要目標。最新研究指出，因染疫導致得住院治療的重症患者，痊癒後可能會出現認知障礙。

    《衛報》報導，刊登於《eClinicalMedicine》期刊的一項英國研究指出，經歷住院治療的重症患者有3分之1在一年後感到完全康復，但這當中的多數人在生理機能和認知障礙上恢復甚微。

    研究作者之一的劍橋大學教授梅農（David Menon）表示，認知障礙的程度與染病的嚴重程度有所關聯，「新冠確實會對身體內的多個器官造成問題，包括大腦和我們的認知機能及心理健康。如果你有好好打疫苗，就比較能避免重症，自然也能減少這些問題的發生。」

    梅農和同儕對46名在2020年3月至7月間住進劍橋阿登布魯克醫院的病患，及460名未染疫者實施認知測驗，並依照年齡、性別、教育程度和母語以10人對1人的比例配對比較。結果顯示，重症康復者存在著特定的認知障礙，主要是集中在文字推理上。平均的下降幅度大概是50到70歲者會出現的程度。

    梅農認為，這項研究能夠幫助重症病患及因其它疾病出現類似問題的患者，「我們後續能夠執行的試驗，將允許我們了解潛在機制並研發更有效的治療，來避免或治癒這樣的問題。」

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