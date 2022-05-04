北京疫情延燒 官方建議外送員戴N95口罩、部分地鐵站關閉

北京官方建議，外送員工作時配戴N95口罩。（彭博）

2022/05/04 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京疫情備受關注，北京市衛生健康委員會建議外送員、第一線防疫人員工作與特殊期間配戴「N95或KN95口罩」、民眾領取快遞則建議在外拆開，避免帶包裝回家。大眾交通為避免疫情擴散，超過40個地鐵站關閉，僅供乘客站內轉線。

北京目前全市餐廳禁止內用、全市中小學、幼兒園及中等職業學校暫停到校上課1週（5日至11日），隨著防疫措施加嚴，外送員需求也提升，北京市衛生健康委員會建議，外賣快遞配送等人員在工作時以及特殊場景要配戴N95或KN95口罩。同時，民眾收取外賣快遞時，須正確戴口罩、「一次性手套」，避免直接接觸，盡可能在戶外拆開包裹，「不帶包裝回家」，返家後請認真清洗雙手或手部消毒。

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北京大眾運輸今早也加強防疫措施，北京地鐵宣布，今首班車起，包括1號線國貿站等6條地鐵線多個出入口採取封閉措施停止進出站，乘客不可出入車站，只能在站內轉線。朝陽區朝陽路以南（不含朝陽路）所屬158條公車線路採取「甩站繞行」、停運等措施。

通勤人員明日起，首次進出北京需持48小時內核酸檢測陰性證明，此後進出北京持7日內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼，非綠碼人員嚴禁進出北京。

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