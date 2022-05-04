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    鄭州封城前 民眾聞風搶購物資 整隻豬直接扛回家

    網友分享鄭州當地狀況，表示民眾提前就開始瘋傳要封城的消息，並為此瘋搶物資，甚至有不少人直接將一整隻豬扛回家，這番奇特景象引發外界議論。（圖擷自新浪財經）

    網友分享鄭州當地狀況，表示民眾提前就開始瘋傳要封城的消息，並為此瘋搶物資，甚至有不少人直接將一整隻豬扛回家，這番奇特景象引發外界議論。（圖擷自新浪財經）

    2022/05/04 11:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省鄭州因爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，昨宣布4日起封城一週，有網友分享當地現況，表示民眾提前就開始瘋傳要封城的消息，並為此瘋搶物資，甚至有不少人直接將一整隻豬扛回家，這番奇特景象引發外界議論。

    鄭州市當局昨宣布，從4日0時起進行為期1週的封控管制，包含中原區、二七區、金水區、管城區等主城區均實行足不出區，並開展多輪全員PCR檢測。當局也要求強化出入鄭州的人員管理，要求全市人員非必要不離鄭州，市域外人員非必要不進入鄭州。

    中媒消息指出，在當局發布正式通告前，民眾已聞風搶先到處搶購物資，雖然有不同版本的傳言，但都是指向要封城，而搶購的貨品除了米麵蔬果外，也有許多人一次採買半頭豬。

    網路政治漫畫家「變態辣椒」及微博網友也紛紛在社群PO出畫面，指稱昨日下午就有大批民眾上解搶購物資，不僅街道都被人車給擠爆，甚至有不少民眾在買豬肉時，竟是直接將半隻豬或一隻豬扛回家。

    這番搶購物資及直接載著豬滿街走的畫面，也引發網路瘋傳，網友紛紛表示「四點回來，五點通知封了，六點搶不到菜」、「現在人對封鎖的害怕程度大於新冠了」、「為什麼超市會有半隻可以買啊」、「這大夏天的，半個豬放哪裡啊」、「封城前的混亂」、「鄭州去年剛遭受淹城，今年又封城」、還有人笑稱「史稱鄭州大屠殺」等。

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    網友分享鄭州當地狀況，表示民眾提前就開始瘋傳要封城的消息，並為此瘋搶物資，甚至有不少人直接將一整隻豬扛回家，這番奇特景象引發外界議論。（圖擷自推特）

    網友分享鄭州當地狀況，表示民眾提前就開始瘋傳要封城的消息，並為此瘋搶物資，甚至有不少人直接將一整隻豬扛回家，這番奇特景象引發外界議論。（圖擷自推特）

    鄭州市當局昨宣布封城，大批民眾搶購物資。（圖擷自新浪財經）

    鄭州市當局昨宣布封城，大批民眾搶購物資。（圖擷自新浪財經）

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