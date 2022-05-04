北海道觀光船沉沒120公尺深海底 將採「飽和潛水」找12名失蹤者

北海道知床觀光船「KAZU 1」已確認沉沒於120公尺深的海床上，目前仍有12人下落不明。（歐新社）

2022/05/04 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕上月23日起失聯的北海道知床觀光船「KAZU 1」已確認沉沒於120公尺深的海床上，目前仍有12人下落不明，日本海上保安廳宣布，將採用「飽和潛水」的方法尋找失蹤人員，有專家表示這是一項「危及生命的任務」，恐耗資10億日圓以上。

綜合日本媒體報導，搜救人員以聲納探測到「KAZU 1」位於120公尺深的海床上，地點是知床半島卡舒尼瀑布（Kashuni Falls，カシュニの滝）附近，即「KAZU 1」當初發出求救訊號處，日本海上保安廳特殊救難隊的潛水員的最大潛水深度為60公尺，但「KAZU 1」位於120公尺深海底，對打撈及搜尋失蹤者難度極大。

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日本海上保安廳決定，將採用「飽和潛水」的方法尋找失蹤人員，飽和潛水是一種適用於大深度條件下，開展長時間作業的潛水方式，當潛水作業深度超過120米、時間超過1小時，一般採用飽和潛水。

作為唯一一種可使潛水員直接暴露於高壓環境開展水下作業的潛水方式，飽和潛水先讓潛水員進入高壓艙，當潛水員在水下某深度或相當於該深度水壓的高氣壓環境中持續停留24小時以上，惰性氣體就會在人體各類組織中達到完全飽和，潛水員就可以在這深度逗留，減壓時間也不會因潛水時間延長而再增加，他們可以在這種環境下連續生活和工作數十天，極大提高了工作效率，待作業完成後，潛水員再進行一次性減壓上浮。

有前海上自衛隊軍官表示，120公尺深的海底，潛水員要承受相當於13個大氣壓的水壓，在那個深度，一次大約只能進行20至30分鐘的活動，進入船體內搜尋時間不多，加上撤出需要時間，對於潛水員來說相當緊迫，「這是一項有生命危險的任務」，整個搜索作業恐耗資超過10億日圓。

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