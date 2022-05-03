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    美前國安副顧問博明：中國在習近平治下不會繁榮

    美國前總統川普的白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）2日在洛杉磯出席智庫會議時直言，中國在習近平統治下不會繁榮發展。圖為博明2017年5月在北京一場論壇發言。（美聯社檔案照）

    美國前總統川普的白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）2日在洛杉磯出席智庫會議時直言，中國在習近平統治下不會繁榮發展。圖為博明2017年5月在北京一場論壇發言。（美聯社檔案照）

    2022/05/03 22:57

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕《美國之音》報導，美國前總統川普的白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）2日出席美國智庫「梅肯研究院」（Milken Institute）年度全球會議，他認為，中國在中共總書記暨中國國家主席習近平統治下不會繁榮發展；北京和莫斯科在2月初共同發表的聯合聲明等同於「冷戰宣言」，而這是10年來兩國致力推動的累積結果。

    博明說，「習近平試圖將（俄羅斯總統）普廷納入北京的世界觀、習近平的世界觀，也就是要重塑全球治理的世界觀，徹底背離二戰後時代（的世界秩序）」。

    目前在史丹佛大學胡佛研究所擔任訪問學者的博明認為，針對俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，外界也必須追究中國責任，「他們（北京）真的在為這場戰爭背書，他們提供假資訊、提供外交掩護、或許還提供財政和軍事支援」。

    博明強調，即使中國不斷聲稱自己維持中立的角色，但實際上他們「正在水面下更快划槳，試圖為普廷提供支援」。

    博明表示，面對民主聯盟和極權獨裁政體的競賽，實施民主制度者會是最中勝出的一方，「只要我們保持團結，不失去理智，我們將像過去一樣戰勝這些新的極權主義意識形態」。

    同台出席會議的前美國歐巴馬政府副國防部長佛洛諾伊也指出，中國在烏俄戰爭中選邊支持俄羅斯，這喚醒了歐洲各國對中國的警惕，「歐洲國家現在愈來愈接近我們（美國）的看法，認為中國是個問題」；這個威權政府的行為，習近平帶來的麻煩，也影響到歐洲的利益。

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