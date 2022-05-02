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    樂高預計1年內推「兒童專屬」元宇宙！將增聘軟體工程師達3倍

    積木玩具製造商樂高（Lego）計畫增聘軟體工程師，並擴大對數位市場投資，與遊戲開發商合作，預計於1年內推出兒童專屬的元宇宙世界。（法新社）

    積木玩具製造商樂高（Lego）計畫增聘軟體工程師，並擴大對數位市場投資，與遊戲開發商合作，預計於1年內推出兒童專屬的元宇宙世界。（法新社）

    2022/05/02 23:09

    〔即時新聞／綜合報導〕全球最大積木玩具製造商樂高（Lego）計畫增聘軟體工程師，人數將會是現在的3倍，並擴大對數位市場投資，與遊戲開發商合作，預計於1年內推出兒童專屬的元宇宙世界。

    根據英國媒體《金融時報》報導，丹麥玩具商樂高擔心線上世界將導致積木玩具的吸引力下降，決定在2023年前雇用1800位軟體工程師，人數將為去年年初的3倍，並擴大數位市場的投資，攜手遊戲開發商Epic，預計於一年內推出兒童專屬的元宇宙世界。

    樂高執行長克里斯帝安森（Niels Christiansen）表示，「我們不再將實體與數位視為2種不同的產品，兩者合而為一，較容易成為1種體驗。走向數位的道路上，我們確實不斷增強實力，以往交由顧問所做的工作將轉為內包，是目前最大的一項投資。」

    克里斯帝安森也補充，「樂高的投資相當於開發出1款『《當個創世神》（Minecraft）』，在網路上提供兒童良好、安全的體驗時，建立與實體產品的聯結。不過，實體產品仍是主要核心，之後也將會發展出如電視劇、影集的數位內容。」

    據報導，樂高繼去年開設165家分店使實體店總數增加到830家後，今年將持續展店150家。克里斯帝安森認為，隨著疫情趨緩，人們會逐漸踏入店內，樂高的銷售也會持續成長。

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