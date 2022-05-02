新華社專訪烏外長稱「入侵」 中國學者：北京對俄烏戰爭憂慮加深

烏克蘭外交部長庫列巴接受中國新華社專訪，提及俄羅斯「入侵」烏克蘭的部分也照常刊出，中國官媒因此罕見在報導這場戰爭時出現「入侵」字眼。（歐新社）

2022/05/02 17:48

〔中央社〕中國官媒新華社4月30日刊登烏克蘭外長庫列巴專訪，中媒因此罕見出現了指控俄羅斯「入侵」烏克蘭等直率說法。中國學者朱鋒認為，這顯示中國對俄烏戰爭長期化的憂慮在加深。

新華社30日分別刊發對俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）的書面專訪，內容都聚焦在當前的俄烏戰事。不過，外界均把焦點放在對庫列巴的專訪內容上。

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庫列巴在訪談中表示：「烏克蘭目前正在研究從包括中國在內的聯合國安理會常任理事國和其他大國那裏獲得安全保證的可能性。我們提議中國成為烏克蘭安全的保證者之一，這是我們對中華人民共和國尊重和信任的標誌。」他也表示，希望中國呼籲俄羅斯停火。

新加坡媒體「聯合早報」引述南京大學國際關係學院院長朱鋒說，庫列巴的表態顯示烏克蘭政府對中國在俄烏戰爭中扮演的角色抱有期待。

但朱鋒認為，俄烏戰爭目前面臨的困局就是「誰都不想讓步」，雙方態度強硬，讓中國勸和促談的角色變得很尷尬，「中國有什麼能力和籌碼能夠說服俄羅斯？這也是個很大的疑問」，如果美歐俄烏等各方在姿態上都無法有實質妥協，「中國也很難有實質性的作為」。

但朱鋒也解讀，新華社發表庫列巴長篇專訪，釋出中國可能對烏克蘭軍事衝突長期化的「憂慮在進一步深化」的信號。

他說：「當然這個裡面一個非常重要的內容，就是對於烏克蘭現任政府的聲音，中方也需要更多地去重視和聆聽。這個意義還是很重要的。」

在這篇專訪中，庫列巴對中國提供的人道主義援助、以及對「中方秉持避免局勢繼續升級的立場」表示感謝。

不過，庫列巴也清楚表達，俄羅斯正在入侵烏克蘭，以及如果現在不阻止俄羅斯，幾年後它會引發更多危機。他強調，「局勢並非因烏克蘭而升級，我們是在行使自衛的權利。」這些都是中國官媒向來避談的論點。

對於新華社提問時說，中方認為「烏克蘭應當成為東西方溝通的橋梁，而不應成為大國對抗的前沿」，庫列巴說，走歐洲道路是烏克蘭人民做出的選擇，這一發展方針得到了絕大多數烏克蘭人的支持，「他們不會同意扮演東西方緩衝區這一角色」。

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