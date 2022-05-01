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    烏軍英勇抗俄 外媒：扭轉西方各國戰略考量

    美國聯邦眾議院議長裴洛西（左4）等眾議員，一日在基輔與烏克蘭總統（右5）及烏國官員會晤。（美聯社）

    美國聯邦眾議院議長裴洛西（左4）等眾議員，一日在基輔與烏克蘭總統（右5）及烏國官員會晤。（美聯社）

    2022/05/01 20:29

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭進入第3個月，俄軍「閃電戰」失敗後，轉為全力攻擊烏東、烏南，但仍受到烏軍有效抵抗。《華爾街日報》和《法新社》皆分析，烏軍成功抵禦侵略，使得西方各國的戰略考量開始轉變，從原先僅希望控制傷害程度，轉變成削弱俄國擴張野心，因此不再掩飾對烏軍援。

    法新社1日指出，在戰爭初期，美方顧慮到自身和北約組織（NATO）可能捲入與俄國直接衝突，僅提供防禦性武器給烏克蘭，但近期開始提供攻擊性武器，包括重型火砲、直升機和攻擊無人機等，並且公開證實在德國協助訓練烏軍，甚至放話希望削弱俄國。

    不僅如此，總統拜登日前更請求國會再援烏330億美元，是先前136億美元援助的雙倍，且其中涵蓋價值200億美元的武器和彈藥；眾院議長裴洛西也表明，希望儘快予以通過。由此可見，儘管俄國總統普廷暗示西方國家繼續援烏，俄國可能發起「閃電報復」，似乎有意動用戰術性核武，但美國選擇忽視其威脅，甚至公開挑戰其底線。

    華爾街日報4月29日分析，烏軍屢次成功擋住俄軍攻勢，已改變華府和西方各國的戰略考量，從一開始著重「傷害控制」，到如今希望能遏阻俄國的擴張野心，包括將俄軍逼出烏國領土，使其未來無法再掠奪土地等。

    各國相繼提供重型武器，不僅是支持烏軍應對未來幾週內的主要戰事，也是為了可能綿延數月甚至數年的衝突，先為烏軍充實軍備。

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