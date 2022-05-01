無懼戰火 利維夫國家歌劇院迎來俄軍入侵後首場完整公演！

烏西利維夫國家歌劇院4月29日迎來烏俄戰爭開打以來首次完整公演。（圖翻攝自推特）

2022/05/01 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的無理侵略行動持續進行中，在各地戰況越演越烈之際，位於烏國西部的利維夫國家歌劇院（Lviv National Opera）無懼戰火，上週五（4/29）迎來烏俄開戰以來首次完整公演。

根據《CNN》 報導，自俄軍2月24日入侵烏克蘭以來，利維夫國家歌劇院被迫關閉，但因為該城受到破壞的程度遠低於其他地區，加上俄軍轉移戰線至烏東頓巴斯地區，利維夫國家歌劇院4月中下旬開始重新開放，上月22日還舉辦無人音樂會，每個座位都放上鮮花，悼念在這場戰爭死去的受害者。

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4月29日，利維夫國家歌劇院正式舉行自俄軍入侵以來的首場完整公演，當天吸引大批觀眾進入劇院觀賞演出，在表演開始之前，劇院來了一段往常不會出現的廣播：「親愛的觀眾，如果發生空襲警報，我們的活動將會暫停，演出者和觀眾必須前往劇院內的防空洞避難。」

這次首場公演時長2個小時，CNN表示，儘管外面烽火連天，但在這2小時的時光，觀眾短暫抽離現實的混亂，投入到演出中，在音樂和舞蹈的激勵下，烏克蘭人深知他們不能被飛彈、化學武器或核武打敗，更不能被絕望給困住。

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