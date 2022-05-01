南線俄軍發起攻勢 往北向札波羅熱進攻

俄軍從南方戰線逐漸朝札波羅熱進攻。圖為札波羅熱區域烏軍士兵圍觀俄軍裝甲車砲塔殘骸。（路透）

2022/05/01 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊4月18日在烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas）發動大型攻勢，目前俄軍也從南方戰線逐漸朝著靠近聶伯河岸的札波羅熱（Zaporizhzhia）進攻。

根據烏克蘭《基輔獨立報》報導，札波羅熱是扎波羅熱州首府，同時也是公路、鐵路樞紐，扎波羅熱州下轄的安赫德（Enerhodar）位於札波羅熱西南方，此處正是札波羅熱核電廠的所在地，目前俄軍則佔領扎波羅熱州南部的梅利托波爾（Melitopol）和別爾江斯克（Berdyansk）2座城市。

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札波羅熱地區軍方發言人馬爾庫爾（Volodymyr Marchur）指出，目前札波羅熱全境正進行積極戰鬥，烏軍防線穩定，俄軍並沒有迅速推進，前線距離城市有30至40公里，俄軍依靠火砲及火箭彈進行攻擊。除此之外，俄軍則是已加強對胡利亞波爾（Hulyaipole）和奧里希夫（Orikhiv）2處城鎮的進攻強度。

扎波羅熱州目前的「俄佔區」是由俄軍、烏東親俄勢力及車臣部隊所控制，最近從梅利托波爾郊外村莊逃出的一名烏克蘭平民表示，在過去2週內，他持續目擊俄軍裝甲部隊從俄佔區通過。從安赫德市逃離的市民米凱拉表示，俄羅斯人將市區封鎖地密不透風，尤其是在核電廠周邊，同時在安赫德任命了一位「新市長」。

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