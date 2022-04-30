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    大秀問話影片！ 俄稱在烏俘虜英籍志願軍

    俄羅斯國防部29日公布影片，稱其在港城尼古拉耶夫（Mykolaiv）的戰線中，俘虜了手持武器的英國男子希爾，並對他展開問話。（路透）

    俄羅斯國防部29日公布影片，稱其在港城尼古拉耶夫（Mykolaiv）的戰線中，俘虜了手持武器的英國男子希爾，並對他展開問話。（路透）

    2022/04/30 17:19

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部29日宣布，稱在烏克蘭南部戰場中，俘虜了一名身穿軍裝的英國男子，其因協助烏軍作戰而遭逮捕，據傳他也是加入「國際傭兵團」（International Legion）援烏的志願軍。

    《路透》報導，俄國國防部29日公布影片，稱其在烏國西南部濱黑海（Black Sea）港城尼古拉耶夫（Mykolaiv）的戰線中，俘虜了手持武器的英國男子希爾（Andrew Hill），並對他展開問話。

    據報導，畫面中的希爾身穿軍裝，左手手臂纏繞著繃帶，頭上也包紮著臨時用繃帶，而右手手臂則有血跡，他接受俄羅斯人詢問時，說話的腔調是英國口音。

    希爾在影片中說：「我沒有軍銜，只是知道外籍兵團（foreign legion）說我能夠幫忙，我來自英國南部的普利茅斯（Plymouth），有4個孩子及1名伴侶，是自願前往烏克蘭幫忙的。」希爾也透露，俄軍已經將他的護照給拿走了。

    而當希爾問道自己是否安全時，其中一位俄國人回答他：「是的，你絕對安全」；而俄方也透露，未來將提供醫療照護，讓希爾治療疑似因打仗而受到的槍傷。

    針對此事，英國外交部尚未立即做出回應。

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