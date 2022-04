大秀問話影片！ 俄稱在烏俘虜英籍志願軍

2022/04/30 17:19

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯國防部29日宣布,稱在烏克蘭南部戰場中,俘虜了一名身穿軍裝的英國男子,其因協助烏軍作戰而遭逮捕,據傳他也是加入「國際傭兵團」(International Legion)援烏的志願軍。

據《路透》報導,俄國國防部29日公布影片,稱其在烏國西南部濱黑海(Black Sea)港城尼古拉耶夫(Mykolaiv)的戰線中,俘虜了手持武器的英國男子希爾(Andrew Hill),並對他展開問話。

據報導,畫面中的希爾身穿軍裝,左手手臂纏繞著繃帶,頭上也包紮著臨時用繃帶,而右手手臂則有血跡,他接受俄羅斯人詢問時,說話的腔調是英國口音。

希爾在影片中說:「我沒有軍銜,只是知道外籍兵團(foreign legion)說我能夠幫忙,我來自英國南部的普利茅斯(Plymouth),有4個孩子及1名伴侶,是自願前往烏克蘭幫忙的。」希爾也透露,俄軍已經將他的護照給拿走了。

而當希爾問道自己是否安全時,其中一位俄國人回答他:「是的,你絕對安全」;而俄方也透露,未來將提供醫療照護,讓希爾治療疑似因打仗而受到的槍傷。

針對此事,英國外交部尚未立即做出回應。

The Ministry of Defense has published footage of the interrogation of another British mercenary who fought in Ukraine.

Andrew Hill's group was defeated in the Nikolayev region, and he himself was wounded and surrendered to the Russian military. The militant said that he came pic.twitter.com/c5S7Gw1Rmg