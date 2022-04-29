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    北京恐步上海後塵！ 外媒親訪當地居民曝真實心聲

    中國疫情不受控制，重災區上海仍未解封，北京已有步上後塵的跡象。（路透）

    中國疫情不受控制，重災區上海仍未解封，北京已有步上後塵的跡象。（路透）

    2022/04/29 11:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不受控制，重災區上海仍未解封，北京已有步上後塵的跡象，當地居民更已開始搶購並囤積生活物資，有外媒專訪多名北京重災區市民，披露當地人的真實心聲。

    《美國之音》刊文指出，上海封城帶來龐大的經濟損失之餘更釀廣泛民怨，隨著北京疫情再起，讓不少人擔憂這座城市恐步上上海後塵，當前北京雖暫未封城，但計劃在近期實行三輪大規模檢測，部分地區已嚴令封閉，學校與娛樂場所暫停營運，就連醫院也宣布停接病患。

    《美國之音》進一步訪問到多名北京市民，居住在朝陽區的張先生與姚女士表示，他們這陣子都已開始囤積物資，特別是糧食等生活必需品，購入的方式多半透過網購而非實體商店，因為怕出入公共場所。

    文章指出，北京多地已出現普遍性搶購囤糧的行為，造成電商運輸量能緊張與配送延遲等問題，許多實體商店也出現貨品搶購一空的情況，一旦落實封城，要再上街買糧恐怕就沒那麼容易了。

    另一名住在昌平區的王先生則樂觀地表示，「北京作為首都，畢竟是住在天子腳下嘛，不會弄得像上海那麼厲害」，他強調，「黨政軍都在這裡，老百姓也在這，北京範圍（比上海）稍大一點，不可能這麼嚴重啦」。

    雖有居民持樂觀態度，但北京當地醫院停接病患的舉動卻已引起廣泛抱怨，在官媒相關宣導下方已有憤怒網友湧入留言，罵稱「為什麼一有新冠就停門急診，因新冠帶來的間接災害還要害死多少人？」、「換個說法瘋狂內耗，自己人折騰自己人」。

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