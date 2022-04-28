為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    有人不爽！ 馬克宏差點被一袋番茄K中 逛市集草草結束

    馬克宏27日到塞爾吉一處市集走訪，險遭番茄襲擊。（法新社）

    馬克宏27日到塞爾吉一處市集走訪，險遭番茄襲擊。（法新社）

    2022/04/28 19:44

    〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日在總統大選第二輪投票中順利勝選連任，但這次對手勒朋（Marine Le Pen）得票率逾41%，顯示該國還是有不少人立場不同。近日他在謝票行程中，就差點被人扔一整袋番茄擊中，保鑣見狀趕緊護送馬克宏離開現場。

    綜合外媒報導，馬克宏27日到距離巴黎市中心30公里的西北部郊區塞爾吉（Cergy）一處市集走訪，這次行程是他連任後首次公開露面行程，從推特流傳的影片的可以看到，現場人山人海，馬克宏帶著笑臉與民眾握手互動，但沒多久竟有一袋番茄從他頭頂飛過，打到在馬克宏身旁的一名男子，隨扈見狀馬上打喊「有人丟東西」，並撐開雨傘保護馬克宏，帶著他快步離開現場。

    勒朋今年法國總統大選雖然敗給馬克宏，但她也為極右派創下歷史最高得票率，顯示該國選民社會出現分裂，外界認為馬克宏雖如願連任，但未來在執政上困難重重。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬克宏順利連任法國總統 克里姆林宮：普廷祝賀他「成功」
    2022/04/25 18:48

    馬克宏順利連任法國總統 克里姆林宮：普廷祝賀他「成功」
    自由說新聞》「抗俄同盟」鬆口氣？馬克宏連任仍藏危機
    2022/04/25 12:08

    自由說新聞》「抗俄同盟」鬆口氣？馬克宏連任仍藏危機

    糖尿病年輕化！名主持人降血糖有撇歩
    法國最年輕總統愛上大24歲老師！馬克宏忘年之戀話題十足
    2022/04/25 10:08

    法國最年輕總統愛上大24歲老師！馬克宏忘年之戀話題十足
    法總統馬克宏拿下58％選票連任成功 二度擊敗極右翼對手勒朋
    2022/04/25 05:42

    法總統馬克宏拿下58％選票連任成功 二度擊敗極右翼對手勒朋

    中悦北上首發豪邸案 檀悦設計曝光
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播