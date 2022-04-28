有人不爽！ 馬克宏差點被一袋番茄K中 逛市集草草結束

馬克宏27日到塞爾吉一處市集走訪，險遭番茄襲擊。（法新社）

2022/04/28 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日在總統大選第二輪投票中順利勝選連任，但這次對手勒朋（Marine Le Pen）得票率逾41%，顯示該國還是有不少人立場不同。近日他在謝票行程中，就差點被人扔一整袋番茄擊中，保鑣見狀趕緊護送馬克宏離開現場。

綜合外媒報導，馬克宏27日到距離巴黎市中心30公里的西北部郊區塞爾吉（Cergy）一處市集走訪，這次行程是他連任後首次公開露面行程，從推特流傳的影片的可以看到，現場人山人海，馬克宏帶著笑臉與民眾握手互動，但沒多久竟有一袋番茄從他頭頂飛過，打到在馬克宏身旁的一名男子，隨扈見狀馬上打喊「有人丟東西」，並撐開雨傘保護馬克宏，帶著他快步離開現場。

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勒朋今年法國總統大選雖然敗給馬克宏，但她也為極右派創下歷史最高得票率，顯示該國選民社會出現分裂，外界認為馬克宏雖如願連任，但未來在執政上困難重重。

Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP — BFMTV （@BFMTV） April 27, 2022

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