法總統馬克宏拿下58％選票連任成功 二度擊敗極右翼對手勒朋

馬克宏和妻子慶祝勝選。（法新社）

2022/04/25 05:42

〔即時新聞／綜合報導〕法國24日舉行總統大選第二輪投票，根據出口民調結果，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）以超過58%得票率連任成功，而對手勒朋（Marine Le Pen）得票率逾41%，44歲的馬克宏也成為法國20年來首度連任的總統。

綜合外媒報導，民意調查機構Ipsos & Sopra Steria為法國電視台和法國廣播電台進行的投票數據分析，於當地時間24日晚間8點發布預測，前進黨的馬克宏獲得58.2%選票，而極右派國民聯盟領袖勒朋的得票率為41.8%。

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2017年馬克宏以66.10%得票率輾壓雷朋的33.90%，今年差距明顯縮小，勒朋獲得該黨參加總統大選以來最高得票率，也代表極右翼勢力達到高峰。

勒朋坦承敗選，她表示，儘管在總統選舉中輸給了馬克宏，但獲得42%的法國選民支持，意味著她的極右翼運動為未來奠定堅實基礎，她稱「這場比賽還沒有完全結束，因為幾週後將舉行立法選舉。」

各國政要要紛紛祝賀馬克宏再次當選，與2017年勝選相比，馬克宏這次低調許多，他在巴黎發表演講感謝支持者，也敦促他的支持者不要噓對手，他告訴投票給勒朋的民眾，能理解他們的「憤怒」，並說「我是每個人的總統」，將致力解決法國當前的所有問題。

馬克宏和妻子慶祝勝選。（法新社）

法國極右翼總統候選人勒朋坦承敗選。 （法新社）

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