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    法國最年輕總統愛上大24歲老師！馬克宏忘年之戀話題十足

    馬克宏勝選後不禁親吻妻子。（法新社）

    馬克宏勝選後不禁親吻妻子。（法新社）

    2022/04/25 10:08

    〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選結果底定，現任總統馬克宏以58%對42%得票率，二度打敗極右派對手雷朋，成功連任。45歲馬克宏不僅是法國史上最年輕總統，他和妻子相差24歲的師生戀，也話題十足。

    馬克宏24日在他的勝選演說中，誓言要成為「每一個人的總統」，他緊牽69歲妻子布莉姬（Brigitte Macron）的手感謝支持者。布莉姬則表示，她希望能配得上這種莫大的榮譽。

    馬克宏1977年出生於法國亞眠（Amiens），父母為醫療人員，取得人文學系碩士文憑後，進到巴黎政治高等學院，畢業後擔任公職，2008年轉換跑道至羅斯柴爾德銀行，短短3年就成為經營合夥人。馬克宏2014年出任總理曼紐·瓦爾斯政府的經濟產業更新和資訊科技部長，2016年成立「共和國前進！」政黨，並辭去部長職務，2017年於法國總統選舉中勝出，以39歲的年齡成為法國史上最年輕總統，如今馬克宏連任，為法國20年來首位成功連任的總統。

    馬克宏2007年和他的中學戲劇課老師布莉姬結婚，當時布莉姬已離婚，是3個孩子的母親，兩人多年尋覓後終成眷屬，深情形象也讓他在選舉中加分。他與布莉姬共有3名子女、7個孫子，繼子薩巴斯汀甚至比他大2歲，繼女勞倫斯曾是他的同班同學。

    布莉姬曾受訪談到，她與馬克宏與相識時，馬克宏還是10多歲的高中生，每次看到有關兩人的報導時，她都覺得像在看別人的故事，其實「我們的故事其實非常簡單」，雖然很瘋狂，但完全不後悔，「他唯一的錯就是比我年輕」，如果當時沒下定決心，「我會錯失人生！」

    馬克宏勝選後不禁親吻妻子。（法新社）

    馬克宏勝選後不禁親吻妻子。（法新社）

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