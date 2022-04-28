招了！俄將烏克蘭人流放遠東邊疆 稱出於自願

符拉迪沃斯托克（海參崴）當地入口網站vl.com發佈的照片顯示，從馬立波撤離的人員乘坐火車抵達。（翻攝自vl.com）

2022/04/28 15:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭官員聲稱，俄羅斯不顧關於戰時保護平民的《日內瓦公約》第49條的規定，強行將馬立波公民驅逐到俄羅斯遠東地區的濱海邊疆區。此舉令人回想起史達林執政蘇聯的近30年間，將「有礙國家安全和反蘇維埃分子」流放到偏遠地區的做法。

俄國官員26日承認，有7000名「烏克蘭難民」自願到遠東邊疆州，莫斯科當局會好好照顧他們。

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濱海邊疆州是俄羅斯遠東地區的一個州，依據《中俄尼布楚條約》其大部份本來是清朝的土地。後來根據《中俄璦琿條約》和《中俄北京條約》被割讓給俄國。

據俄國官媒大外宣《衛星通訊社》（Sputnik）報導，俄國副總理兼俄總統駐遠東聯邦區全權代表魯特涅夫（Yuri Trutnev）就確保「烏克蘭難民」在遠東聯邦區被接收和安置舉行會議。他強調，俄國的特別軍事行動，主要目標是保護8年來遭受種族滅絕的人們。

他說：「那裡的情況很複雜，一些居民想去別的地方生活。俄羅斯已接收約90萬流離失所者，其中超過7000人選擇遠東地區開始新生活。我認為，遠東接收他們並給他們提供一切生活所需以及工作，是我們作為兄弟的責任。」

烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）日前在Telegram上發文稱：「俄羅斯將被強行驅逐的烏克蘭公民從馬立波送到了濱海邊疆區——距離祖國8000公里。」

根據丹尼索娃的說法，志願者告訴她，4月21日，一列火車抵達瀕臨日本海的納霍德卡市，載有來自馬立波的308名烏克蘭人，其中包括帶著年幼孩子的母親、殘疾人和學生。還公布了烏克蘭公民抵達火車站的照片。

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